「身長123センチの大学生」のキャッチコピーで、生まれつきの疾患「2型コラーゲン異常症」の情報発信をする星来さん。低身長のほか、軽度白内障や側弯症といった合併症にも向き合いながら、障害者専門芸能事務所アクセシビューティーマネジメントに所属し、現在はモデル業も行っている。

生まれつきの疾患「2型コラーゲン異常症」の星来さん （本人提供）

「ちっちゃい子が運転してます」と通報されないように

――123センチの身長によって周囲から誤解されることも？

星来さん（以下、星来） 先日、レストランで塗り絵を渡された時はさすがに驚きましたね（笑）。

私の後ろ姿しか見てなかったり親と一緒にいると、子どもに間違われやすいですね。だんだん年齢と共に減ってきてはいるんですけど。

――子どもに間違われないよう、大人っぽく見えるようにしている部分もある？

星来 そう言われると、外に出かける時は必ずメイクするようにしていますね。

あと私、車を運転するんですけど、私が運転席に乗ると皆ビックリしちゃうので、それは気をつけてます。

――具体的にはどんなことに気をつけているのでしょうか？

星来 自分が運転する時も、必ず助手席から乗っていて。

一度、普通に運転席から乗って店の駐車場から出ようとしたら、すっごい視線を感じたことがあって。「あれ、私の車なんか変なのかな？」って思ったんですけど、よくよく考えたら、私が運転席に乗ったから皆心配して見てたのか、と。

なので、「ちっちゃい子が運転してます」と通報されないように、助手席から乗って運転席に移動するようにしたんです。

――免許を取ることにハードルはなかったですか。

星来 免許を取るのも大変でした。最初、試験場で、どういう風に車を改造したら乗れるようになるかという検査を受けて、足のペダルの延長と、背中とお尻にクッションを置いたらOK、みたいな検査結果をもらえたんですね。

で、その結果を持ったうえで、今度はペダルの延長をオーダーメイドで作ってもらうために車の工場に行って。

結局、うちが持っていった軽自動車だったらペダルの延長は要らないと工場の方にお墨付きをもらったので改造はしなかったんですけど、手間がかかりましたね。

――街なかでも周囲から視線を感じることはありますか。

星来 同じ障害の方は皆そうだと思うんですけど、子どもたちにじろじろ見られたりするのは日常なので、毎回、嫌な気持ちにはなるんです。

ただ、今私は保育の勉強をしているんですけど、実習を通じてわかったのは、悪いのは子どもじゃない、ってことなんですね。

ヒソヒソもジロジロも「知らないこと」が原因

――実際に子どもたちと接してどんな反応がありましたか？

星来 子どもは遠慮がないので、「なんで小さいの？」ってまっすぐ私に聞いてくるんですけど、「赤ちゃんの時からの生まれつきの病気で小さいんだよ」と答えると、それで納得するんです。

「小さい先生、怖い」と言われたこともあるし、ヒソヒソ話で、「なんであの先生、小さいの？」って話している子もいましたけど、ちゃんと説明すれば、ヒソヒソ話も「怖い」と言われることもないんですね。

――子どもたちにとって未知のままであることが「ヒソヒソ」や「ジロジロ」につながっていたと。

星来 他のクラスの子から「なんであの先生小さいの？」と聞かれて、自分の受け持ったクラスの子が教えてあげているシーンも見ました。

側弯症の手術で入院した際、入院している子どもたちの保育をする「医療保育」の存在をはじめて知ってその道を目指し始めたんですけど、保育実習の現場で、障害のある人が身近にいるかどうかで全然考え方が変わってくることがわかったんです。

なので今は、病気がある子たちを病院の中でサポートするのではなく、子どもを含め、いろんな人に多様な価値観を届けられるようになりたいと思って、芸能の仕事もはじめたんです。

「やっぱりちゃんと言わないと伝わらないんだ」

――ちなみに、学校のような環境が変わる際は、星来さんから障害について周りに説明をしてきたのでしょうか。

星来 それで言うと、中高一貫校に入ったんですけど、高校に入った時にコロナ禍になり、オンライン授業になった関係で、高校から新しく入ってきた子たちとあんまりコミュニケーションがとれなくなったんですね。

そうしたら卒業後、当時あまり親しくしていなかった高校の同級生から連絡がきて、「あの時もっと話したかったけど、どうやって話しかけていいかわからなかった」と言われたんです。

高校生にもなれば私の見た目で、「この子には何か障害があるんだな」とわかるだろうから、わざわざ自分から言わなくていいと思っていたんですけど、やっぱりちゃんと言わないと伝わらないんだ、とその時はじめて痛感しました。

――大学生になり、行動範囲が広くなったことで感じることもありますか。

星来 それまでは親が学校や園に掛け合ってくれたこともあって、周りが受け入れてくれるのは当たり前という、恵まれた環境で生きてきました。

それこそ中高の友だちは、エレベーターが満員だと私をエレベーターに乗せてくれて、他の皆は階段を使う、みたいなことを自然にやってくれたんですけど、大学では普通に皆、エレベーターに乗っていきますね。バスの車内でも転倒が怖いのでなるべく座りたいけど、席を譲ってもらえないことも多くて。

ヘルプマークが目の前にあっても皆スマホを見てて気づかないし、背が低いという見た目だけでは、私がどんなリスクを背負っているかは伝わらないよな、と。

胴の長さが足りなくて、遊園地のアトラクションで恐怖体験

――その他にも街中で身の危険を感じることはありますか。

星来 ちょっと違うことですけど、東京でナンパされた時、恐怖を感じました。担いで連れ去られちゃうサイズ感なので、夜はなるべく1人で出歩かないようにしていますね。

あと、これもまた全然違う角度ですけど、遊園地のアトラクションにも気をつけなきゃいけなくて。

――絶叫系のアトラクションだと身長制限がありますよね。

星来 ディズニーとかのアトラクションだと制限は120センチくらいでギリ乗れるものが多いんですけど、もともと首の骨が弱いので、ジェットコースターが止まる時にガクッとなるのが怖くて、身長制限はクリアしてても乗ってこなかったんですね。

でもこの前、うっかり乗ってしまったことがあって。ユニバのハリー・ポッターのやつなんですけど。

――身長はOKで乗れたけど……ということですよね。

星来 身長制限は122センチ以上でクリアしていたし、ジェットコースターみたいな急ブレーキがあるようなものではなさそうだったのでいけるだろうと思って乗ったら、肩を止めるバーと自分の体が合ってなさすぎて落ちそうになってしまって。

――それはめちゃくちゃ怖いですね。

星来 後から原因が分かったんですけど、脚はブラブラしているタイプのアトラクションだったので、身体をホールドするために、身長122センチぐらいの人の“胴の長さ”が最低限必要ってことだったんですね。

だけど私は、小6の時に受けた側弯症の手術の影響で、117センチの当時の身長のまま胴の成長が止まっているので、全然、肩をガードできなくて。このままハリー・ポッターの世界に飛んで行っちゃうんじゃないかと焦りました（笑）。

SNSでの発信は続けたい…「アンチより応援の方が大きいので」

――今は芸能活動を開始され、「123cmの私の（高い棚にある）バスタオルの取り方‼︎」といった日常をSNSで精力的に発信されています。どんな反応がありましたか？

星来 はじめてすぐの頃は同じ障害の方とか、福祉とか医療に興味がある方からコメントをもらうことが多かったんですけど、最近では、「私と芸能人の推しが一緒だから」とか、私はクラリネットを吹いてるんですけど、「自分もクラリネットを吹いていて親近感がわいたから」みたいな理由でフォローしてくれる方がいて、当事者以外にも広がっているのを感じてうれしく思っています。

――逆に、アンチコメントがくることもありますか？

星来 「牛乳飲んだら？」とか「人生負け組」みたいなコメントがつくことはありますね。でも、アンチより応援してくれる方のほうが多いですし、トータルで見れば結局はプラスのほうが大きいので、発信は続けていきたいです。

ファンタジーの世界でこの体をいかせたら嬉しい

――「低身長✕ファッション」といった動画も発信されています。普段の洋服はどうやって選んでいますか。

星来 私は小学3、4年生くらいの130サイズなので、ジャングルジムできる服ばっかりで（笑）。

でも、最近だと“親子でお揃いコーデ”みたいなものがあるので、そこで大人っぽいデザインを探したりしてます。

――芸能事務所に所属してモデルや講演をされているそうですが、他にチャレンジしたいことは？

星来 今演技の勉強もしているんですけど、海外だと、たとえば『ハリー・ポッター』のゴブリンっていう小さい妖精みたいなキャラクターは実際に低身長症の方が演じていますし、障害者の役を当事者が演じることがあって。

日本でもそういった機会があれば障害を知ってもらう機会が増えると思いますし、私自身、ファンタジーの世界でこの体をいかすことができたら嬉しいですね。

ちなみに映画館では、子ども用の分厚いクッションが置いてあったりするので、それを借りて見てます。

子どもの時から障害がある人たちと一緒に学ぶ環境を

――今年公開された実写版の『白雪姫』では、七人の小人がCGで登場し、批評家からは、「低身長症の俳優の出演機会を奪うものだ」という批判があったと報じられました。

星来 私は、低身長症の俳優さんが小人役をやってもよかったんじゃないかなと思っていて。『ハリー・ポッター』や『パイレーツ・オブ・カリビアン』といった大作で低身長症の方が活躍されているのを見て、「こういう人がいるんだ」と気づくきっかけになった人も多いと思うので、ちょっと残念だな、と思います。

――日本で、障害を持った俳優が活躍するために必要なことは何だと思いますか。

星来 映画を作る関係者の方に障害者と過ごした経験がないと、彼・彼女らをキャスティングした時、どうサポートをすればいいか具体的に分からないと思うんです。本当はスロープとエレベーターさえあればできるのに、もっと大事にとらえてしまって、「ハードルが高いよね」といって起用を断念される可能性もあるかもしれない。

なのでやっぱり、いろんな人が障害者と一緒に過ごせる環境、子どもの時から障害がある人たちと一緒に学ぶ環境がまずは必要だと思うんです。

