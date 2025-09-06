慶應義塾大学卒業後、三井不動産、JICAや外務省で勤務と輝かしい経歴を持ち、6年前にはスリランカでフィットネスウェアブランド「kelluna.」を起業した前川裕奈さん（36）。

しかし小学生の頃につけられたあだながきっかけで、20年近く容姿にコンプレックスを持ち続け、「1日の食事が飴3個」という過激なダイエットを続けていた時期もあるという。「呪い」の元になった衝撃の体験について話を聞いた（全3回の1回目／続きを読む）。



――前川さんは小さい頃、どんな子どもだったのでしょう。

前川 いわゆる女の子らしいタイプではなくて、幼稚園の頃はどんぐりを拾って鼻の穴に詰めたり、走り回ってフェンスの角に頭をぶつけて流血したりしていました。

親は小学校受験を考えていたようなのですが、塾の先生に「やめた方がいいのでは」と止められるくらい落ち着きがなくて。結局、父の仕事の都合で5歳からイギリスに転勤したので、受験はしませんでした。

――イギリスでの生活はどうでしたか？

前川 「英語を喋れるようになってほしい」という家族の希望もあり、現地校に入学しました。クラスで唯一の日本人で、肌の色も違うし黒い髪も少なくて、ちょっと目立っていたと思います。

それでもいじめられたりすることは全くなくて、のびのび過ごしていました。ディズニーのポカホンタスに似ていると言われたことが嬉しくて、ポカホンタスのコスプレで学校にいくような日すらありました。

「デブすぎてスパッツだけなのか？ デブスパッツだな」

――その後、イギリスから7歳の時にオランダに移り、10歳で日本に戻ってきたんですよね。

前川 そうですね。神奈川の元々住んでいた家に戻ったので、5年生からは近くの公立小学校に通うことになりました。でも転校してすぐに、衝撃の出来事があったんです。

上が黄色いセーターに下は黒いレギンスというお気に入りの服装で登校したら、同じクラスの男子に「デブすぎてスパッツだけなのか？ デブスパッツだな」といきなりあだ名をつけられて。

――ひどいあだ名ですね……。言われた瞬間どう思いましたか？

前川 怒ったりする前に、恥ずかしさが9割でした。

日本ではスパッツの上にはスカートやショーパンを合わせるのが主流でしたが、ヨーロッパでは下がスパッツ（今でいうレギンス）1枚のスタイルは珍しくなかったですし、それがおかしいなんて思ったこともありませんでした。

でももしかして帰国してからずっと醜態を晒していたのかと不安になって、「なんで今まで誰も教えてくれなかったんだろう」って思っちゃったんです。身の置き所がないというか、なるべくみんなの輪に入らないようにしようと思いました。

――クラスの子たちみんなが「デブスパッツ」と呼んでくるように？

前川 クラスの半分くらいの子は「前川さん」と呼んでくれていましたが、男子も女子もいわゆるスクールカーストの上位にいるような子からは軽いイジリとして「デブスパッツ」と呼ばれることはありました。

――イジメのターゲットにされていた、ということですか？

前川 実は「イジメ」というほどではなくて。その塩梅が微妙で、「次、国語だよね」みたいな普通の会話はあるんです。殴られたり、物を隠されたりといったあからさまなイジメでもなくて、やってる側は「イジリ」として面白いつもりだったんだと思います。

自分としても、もちろんイヤなんだけど大ごとにしたら「ノリが悪い」と言われそうだし、いじってくる多数に1人では勝てないので、シリアスに受け止めないように我慢してやり過ごしていました。その結果、本人も言わないしイジメというほどでもなく……という感じで問題にならなかった気がします。

「私が着たらきっとみんな笑うんだろうなと思って…」

――小5というとオシャレに関心が出てくる年齢ですが、服の選び方なども制限されますよね。

前川 クラスのオシャレな子たちは人気ブランドの服を着ていて、私もそういう服を着たいという憧れはあったんですけど、「デブスパッツ」というあだ名をつけられた私が着たらきっとみんな笑うんだろうなと思って一度も着られませんでしたね。

――実際のところ前川さんの体型はどうだったのでしょう。

前川 自分でも「デブスパッツ」と言われるくらいだから、きっと当時はぽっちゃりはしてたんだろうと思ってずっと生きてきたんですけど、数年前に当時の写真を見たら特別太っていなかったんですよ。ごく普通の体型だったんです。あだ名のせいで私の中での記憶も結構すり替えられていたというか。

だから実際は体型よりも、レギンスを1枚で着てるのが珍しくてイジリのターゲットになったんだと思います。

「私立中学に入ればここから離れられる」と受験を強く決意

――先生は前川さんに対する外見イジリを止めてはくれなかったんですか？

前川 今思うと担任の先生も頼れる存在ではなかった気がします。オランダでは数字の7を書く時に横棒が1本多いんですけど、そのクセが抜けていなかった私を「日本ではこう書くんだから！」と先生がからかってきたり。

つまずいて花壇を少し踏んでしまったときも「オランダではよかったかもしれないけど、日本ではダメだから」という言い方をされたり。

わざと踏んでるわけじゃないので、わざわざ「日本では違うから」なんて言わなくていいのに、その先生の振る舞いがクラスメイトに「前川はイジっていいんだ」と思わせていた部分もあると思います。

そういう先生だったので、私が「デブスパッツ」と呼ばれてるのは知っていたはずですけど、注意したりは全然してくれませんでした。

――中学から私立に進学したのはその小学校の環境も理由だったのですか？

前川 そうですね。帰国子女枠で中学受験することはもともと考えていたんですけど、あだ名や先生のこともあって「2年耐えて私立中学に入ればここから離れられる」と強く思うようになりましたね。

――進学した中高一貫の女子校はどうでしたか。

前川 中高6年間は楽しくて、容姿に関して何か言われた記憶も全然ないですね。本当に友達にも恵まれました。ただ自分の中で「デブスパッツ」の呪いは残っていて、ミニスカやスキニージーンズは履けませんでした。

とはいえ友達と「痩せたい」と言いながら買い食いして帰るような生活で、コンプレックスはあっても追い詰められている感じまではありませんでした。なんか、本当に人生で一番平和な6年間でしたね（笑）。

それが大学に進学して、小学校の時とは違う形で外見で評価される世界に足を踏み入れたんです。

