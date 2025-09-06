〈「デブすぎてスパッツだけなのか？ デブスパッツだな」と言われ…10歳で帰国した女子が“普通体型”なのにターゲットにされた「些細すぎる理由」〉から続く

慶応義塾大学卒業後、三井不動産、JICAや外務省で勤務と輝かしい経歴を持つが、20年近く容姿にコンプレックスを持ち続けてきたという前川裕奈さん（36）。ダイエットを始めてからは一日に飴玉3個で過ごしたり、時には無理やり吐いたりと、過激な方法もとってきた。

【写真】大学時代に「162cm39kg」まで激ヤセし、1日飴3個生活をしていた前川裕奈さん

コンプレックスを持ったのは子どもの頃につけられたあだ名がきっかけだったが、ダイエットにのめり込んだのは意外な理由だった（全3回の2回目／続きを読む）。



前川裕奈さん ©文藝春秋 撮影・榎本麻美

◆◆◆

――女子校での中高6年間から共学の慶應義塾大学に入学して、どんな変化がありましたか？

前川 高校生のときは男子とリアルで接することがほとんどなくて、生粋の二次元オタクだったので恋愛には関心がそもそも向いていませんでした。でも大学に入ってみたら男子がたくさんいますし、当時のファッション誌はCanCamなど「モテ」全盛の時代だったので、「イケてる人になるにはモテを意識しなきゃ」と思ってました。

「もう少し痩せればいいのに。あと一歩だよ」

――当時の前川さんはどんな外見だったんでしょう。

前川 受験期に大食いして人生最高体重になっていました。数値だけ見れば標準の範囲なんですけど、部活にも入っていなかったので運動も全くしたことがなかったですし、甘いドリンクばっかり飲んでいたので筋肉が全然なくて。

ぱっと見て明らかに大きいわけではないんですけど、「顔のパーツはいいのに体がちょっと残念だよね」と言われることはありましたね。褒め言葉ではじめればいいという感覚だったのかもしれませんけど、実際は全然アウトですよね。

――誰に言われるんですか？

前川 たとえばサークルの男子から、ふいに「もう少し痩せればいいのに。あと一歩だよ」と言われたり。

――だいぶ失礼ですよね。

前川 実は当時の私はそれが失礼だというのがわかってなくて、「やっぱりそうだよね」とストレートに納得してしまってたんです。「痩せればモテるのか、頑張ろう」というか。

小学校で「デブスパッツ」と言われたときは傷ついたのに、大学では「痩せなきゃ」と思うようになっていたんです。

――ダイエットを開始したのもそれが理由でしたか？

前川 実はダイエットを本格的に始めたのは、大学2年生のときに当時付き合っていた男性と別れたことがきっかけでした。

体型が理由で別れたわけでは全くないんですけど、「次に会うときに激痩せしてたら考え直してくれるんじゃないか」と勝手に思い込んで、人生初のダイエットを始めました。その人に体型いじりをされたことはなかったのに、結局は自分自身が自分の容姿を一番常に責めていたんだと思います。

――どんなダイエットを始めたんでしょう。

前川 最初に失恋のショックで4日ほどまともに食事ができなくなったときに体が軽くなった気がしたので、「食べなければ痩せる」と1日1食サラダだけで過ごすようになりました。前から母にランニングを勧められていて、母の意図はもちろん健康や気分転換だったんですけど、私は痩せるためにと思って毎日走るようになりました。

全く運動していなかった人間が一気に追い込んだこともあって、最初の1カ月で10kgくらい痩せましたね。

「痩せただけでこんなに褒められるのかと驚いて、その快感に夢中になってしまったんです」

――急激ですね。別れた彼は振り向いてくれましたか？

前川 それが、実際に痩せ始めたら彼にどう思われるかはどうでもよくなっちゃったんです。人生初めてのダイエットで体重が急激に落ちて、腕や脚が自分だと思えないくらい細くなることが楽しくなっちゃって。その彼に連絡することすら忘れてました。今までなんとなく生きづらいと思っていた社会に対して、痩せればこんなに違う世界がみえるのか、と。

周囲の人にも「痩せたね」「かわいい」と言われるようになって、小学校で「デブスパッツ」と言われて以来ずっと劣等感の中で生きてきた私が、痩せただけでこんなに褒められるのかと驚いて、その快感に夢中になってしまったんです。とにかくヒエラルキーを登りたくて必死でした。

――褒められる快感を知ってダイエットにのめりこんでいった。

前川 同時に「死ぬまで気を引き締めないとすぐデブスパッツに戻っちゃう」という恐怖心もつきまとっていました。

当時の私は40kgを下回るのが目標でした。45kgを超えたら人に会いたくなくなって、水すら飲むのが怖くて飲まなかったり、食事のあとに自分で吐くこともありました。

――そこまでするほど「痩せた」と言われる快感は強かった？

前川 「また痩せた？」と言われるたびに「ようやく私の時代がきた！」と天下を取ったような気持ちになってしまっていました。それでも不十分な部分を見つけては「もっと痩せたい」と思っていて、終わりのないゴールを追っている状態でしたね。

というのも、当時仲が良かった子たちと海に行ったりハロウィンやクリスマスパーティーで露出の多い派手な格好をした写真をmixi（当時流行していたSNS）のアルバムに載せていたんですよ。当時は加工機能なんてなくて、どの角度から見ても全ての瞬間で痩せて見えないといけない、と気が抜けない日々でした。

「1日の食事が飴3個の生活」であばら骨がくっきり見えるぐらいに…

――162cm40kg以下はかなり細いというか、むしろ痩せすぎですよね？

前川 その頃はあばら骨がくっきり見えるぐらいで、今見ると不健康なくらい細いんですが、「次はもっと痩せてくる」が口癖になっていました。周りは「これ以上痩せる必要ないよ」と言ってくれるのですが、私は本気でまだまだだと思っていました。

――卒業後に入社された三井不動産は激務の印象も強いですが、ダイエットは続行されたのでしょうか。

前川 むしろ会社にダイエット仲間がいたことで悪い意味で刺激しあってエスカレートしていきました。米・パン・麺類を10カ月断ったり、1日の食事が飴3個の生活を送っていましたね。栄養は当然足りないし、良いダイエット方法ではないです。

1日分の飴玉を「今日の配給です」と言って渡し合って、何人かでメールグループを作ってどれだけ食事を我慢できたかの“努力報告”をしてました。この頃は40kgを切って39kgぐらいになっていて、さすがに「痩せすぎ」と言われることも増えていたんですが、自分では誉め言葉だと思ってたんですよね。心配して言ってくれてるのに、「もっと言って欲しい！」みたいな。

――体調は大丈夫だったんですか？

前川 この頃はとにかく肌荒れがひどくて、「怪我をした」と嘘をついて顔にガーゼをつけて出社することもあるレベルでニキビだらけでした。ただ、それがダイエットのせいだということには気づいていませんでした。

幸か不幸か体が丈夫で、深夜3時まで残業して8時に出社するような日々でも貧血になったり生理が止まったりすることもなくて、フルマラソンを走ったりもしていました。体が丈夫すぎて、自分の生活のヤバさに気づくのが遅れた感じはします。若さもあって、とにかく力技で強行突破できてしまう時期でした。

「反動でカップ麺5個とファミリーパックのお菓子を1人で全部食べてしまうことも…」

――メンタルにも影響がありそうですがどうだったのでしょう。

前川 確かに、振り返るとこの頃は何をしても楽しくなかったんです。でも仕事が大変だからかなーと思っていました。ふと時間が空いたときに急に食べること以外何も考えられなくなって、コンビニへ行って大きいサイズのカップ麺5個とファミリーパックのお菓子を買って1人で全部食べてしまうこともありました。それだけ食べても全然おいしい感覚はなくて、ただ止まらなくて泣きながら玄関で食べていたこともありました。

爆食すると当然その反動で激しい罪悪感が来るのでまた絶食。少し経ったらまた爆食して絶食……ということを繰り返していたんです。

――かなり危険な状態だと思うのですが。

前川 でも当時は満たされていない自分にも気づいていなくて、「私は細いし、好きな服も着られるのだから、幸せな人生を送っている」と思い込んでいました。それが幸せの定義だと刷り込まれていたし。反動で爆食してしまうこともそれほど重大だとは思っていなくて。

――当時の前川さんにとってダイエットへのモチベーションはどういうものだったんですか？

前川 細いと褒められるのが嬉しい気持ちもまだありましたけど、その頃には「タスクをクリアする」という感覚になっていた気がします。体重が減っても、見た目で変化があっても、私のことを好きだと言ってくれる人がいても、常に「もっと痩せたい。綺麗になりたい」という渇望が消えなくて、そのためにやることは全部やる、という感じで追い立てられていましたね。

昔みたいにあだ名がつくこともなければ、友達も心配してくれる子ばかりで、お付き合いする人にも容姿についてネガティブなことを言われることはなかったし、でも、もうそこは自分にとって関係なくなってしまってました。周りからの承認欲求で加速したダイエットでしたが、私自身が自分を承認してあげることができずにいたんです。

〈「共感されにくい外見の自覚は正直ありますが…」起業家・前川裕奈（36）が誹謗中傷を受けても“ルッキズム払拭”の発信を止めない理由〉へ続く

（雪代 すみれ）