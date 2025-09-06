「もう爪楊枝にはもどれん…」固いアレがするっととれる100均3Wayグッズ

毎日の食器洗いで地味に面倒なのが、パッキンや細かい溝のお手入れ。パッキンが固くてなかなか外せず、爪楊枝や竹串を使って取ろうとするもポキッ…と折れてしまうことも。そんなプチストレスを一掃してくれる便利なアイテムをダイソーで見つけました！キッチン小物の“外しにくい・洗いにくい”をまとめて解決できますよ！

商品情報

商品名：パッキン外せるキッチンブラシ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

使いやすい工夫が詰まった3Way仕様！ダイソーの『パッキン外せるキッチンブラシ』

お弁当箱や水筒を洗うたび、フタのパッキンが外しにくくてもどかしい思いをしたこと、ありませんか？

筆者は爪楊枝や竹串でつついて外すのが定着していましたが、力加減を誤るとポキッ…と折れてしまうこともあり、余計イライラ…。

そんなとき、ダイソーのキッチン消耗品売り場で『パッキン外せるキッチンブラシ』なる商品を発見。

パッと見はブラシですが、持ち手部分がピンセットになっていて、外すと中からピックが出てくる3Way仕様。

ピンセット＆ピックで固いパッキンをスルッと外して、ブラシで溝掃除のお手入れまでできる優れものなんです！

パッキン付きのキッチン小物の洗いにくさに悩んでいた人に、ぜひ一度試していただきたいアイテムです。

隙間に差し込んでスルッと取れる！せまい溝もしっかり洗える！

ピンセットはお弁当箱や水筒などのパッキンを、力を入れずにつまんで外せます。

がっちりハマった頑固なパッキンにはピックの出番。このピックがとにかく便利で、隙間に差し込むとあっけないほど簡単にパッキンが外れます。

このアイテムのおかげで、忙しい時に限ってパッキンがなかなか外せなくてイライラ…というストレスから解放されました！もう爪楊枝を無駄に消費せずに済みます！

ブラシはパッキンを外した後のお手入れに◎

1列に並んだ毛が細かい溝にするっと入って、汚れをしっかりかき出してくれます。

先端がJ型にカーブしているので、ボトルのフタやお弁当箱のフタなど、細かい部分にも自然にフィット。1本あれば、キッチン小物の「ここ洗いにくいな…」をまるっと解決できます。

パッキンや溝掃除のストレスが一気に解決して、食器洗いがラクになるのでおすすめです。

今回は、ダイソーの『パッキン外せるキッチンブラシ』をご紹介しました。パッキン付きのスープジャーや保存容器に、小さなお子さんがいる家庭なら、ベビーマグや哺乳瓶を清潔に保つのにも大活躍してくれます。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。