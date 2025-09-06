「もう爪楊枝にはもどれん…」固いアレがするっととれる100均3Wayグッズ
商品情報
商品名：パッキン外せるキッチンブラシ
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
使いやすい工夫が詰まった3Way仕様！ダイソーの『パッキン外せるキッチンブラシ』
お弁当箱や水筒を洗うたび、フタのパッキンが外しにくくてもどかしい思いをしたこと、ありませんか？
筆者は爪楊枝や竹串でつついて外すのが定着していましたが、力加減を誤るとポキッ…と折れてしまうこともあり、余計イライラ…。
そんなとき、ダイソーのキッチン消耗品売り場で『パッキン外せるキッチンブラシ』なる商品を発見。
パッと見はブラシですが、持ち手部分がピンセットになっていて、外すと中からピックが出てくる3Way仕様。
ピンセット＆ピックで固いパッキンをスルッと外して、ブラシで溝掃除のお手入れまでできる優れものなんです！
パッキン付きのキッチン小物の洗いにくさに悩んでいた人に、ぜひ一度試していただきたいアイテムです。
隙間に差し込んでスルッと取れる！せまい溝もしっかり洗える！
ピンセットはお弁当箱や水筒などのパッキンを、力を入れずにつまんで外せます。
がっちりハマった頑固なパッキンにはピックの出番。このピックがとにかく便利で、隙間に差し込むとあっけないほど簡単にパッキンが外れます。
このアイテムのおかげで、忙しい時に限ってパッキンがなかなか外せなくてイライラ…というストレスから解放されました！もう爪楊枝を無駄に消費せずに済みます！
ブラシはパッキンを外した後のお手入れに◎
1列に並んだ毛が細かい溝にするっと入って、汚れをしっかりかき出してくれます。
先端がJ型にカーブしているので、ボトルのフタやお弁当箱のフタなど、細かい部分にも自然にフィット。1本あれば、キッチン小物の「ここ洗いにくいな…」をまるっと解決できます。
パッキンや溝掃除のストレスが一気に解決して、食器洗いがラクになるのでおすすめです。
今回は、ダイソーの『パッキン外せるキッチンブラシ』をご紹介しました。パッキン付きのスープジャーや保存容器に、小さなお子さんがいる家庭なら、ベビーマグや哺乳瓶を清潔に保つのにも大活躍してくれます。
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。