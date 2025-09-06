【MLB】オリオールズ 2ー1 ドジャース（9月5日・日本時間6日／ボルチモア）

【映像】打球直撃で“苦悶”→大谷も立ち上がり沈痛な表情（実際の様子）

あまりに痛い途中離脱となった。大谷翔平投手の在籍するドジャースは、オリオールズと敵地ボルチモアで対戦。大谷自身も「1番・DH」、そして投手としての二刀流出場を果たし、4回途中まで無失点に抑えるピッチングを見せたが、女房役のラッシング捕手にまさかのアクシデントがあった。

この日は拙いキャッチングで大谷を怒らせる場面がありながらも、負傷欠場中のスミス捕手の穴を埋める活躍を見せていた。しかし、6回表にアクシデントに見舞われた。

この回は先頭のフリーマン内野手が同点のソロアーチを放ち、さらに2死からパヘス外野手、キケ・ヘルナンデス内野手が連続安打を放ち2死ながらランナーは一、二塁というチャンスに。ここで打席が回ってきたラッシングだが、ストロウド投手が投げた2球目のカットボールを打つと、打球は右足のすねに当たる自打球に。この自打球が当たった直後、ラッシングは倒れ込んでしまった。

トレーナーたちのケアのもと、何とか起き上がることはできたラッシングだが、立ち上がることができず。心配そうに飛び出してきたロバーツ監督も肩をかしてベンチに連れて行く異例の事態となった。

レガースなどのカバーのない部分に打球速度150キロ程度のボールがぶつかったために、悶絶するのも無理はない。この後、代打のコール外野手が打席に立ったが、結果は空振り三振となりドジャースの反撃は1点でとどまった。

それ以上に厳しいのはドジャースの捕手事情。正捕手スミスが故障で先発出場を避けている状況で、2番手捕手だったラッシングも負傷で交代。そのため7回からは急遽ロートベット捕手を起用することになったが、いかんせん最近メジャーに上がったばかりなだけに全幅の信頼はまだ置けない。

球団はラッシングの負傷を右足下部の打撲と発表。数試合は出場が難しくなりそうなだけに明日以降のドジャースの捕手がどうなるか気になるところだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）