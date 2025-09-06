〈「痩せただけでこんなに褒められるのか」“外見ヒエラルキー”を登る快感にハマり「身長162cm体重39kg」まで激ヤセした女性が負った“大きな代償”とは〉から続く

慶應義塾大学卒業後、三井不動産会社、JICAや外務省で勤務と輝かしい経歴を持つが、子どもの頃に「デブスパッツ」というあだ名をつけられてから、20年近く容姿にコンプレックスを持ち続けてきたという前川裕奈さん（36）。

【写真】黒髪で前髪を分け、周囲からなめられないために「きつめ」のスタイルだった創業当時の前川さん

極端な食事制限など過激なダイエットを始めたところ、周りから褒められるようになり、「また痩せた？」と言われる快感にのめり込んでいったという。

そんな前川さんは6年前にスリランカで起業し、現在はルッキズムを和らげるための発信も続けている。「痩せが正義」という固定観念からどのように脱出できたのか、経緯を聞いた（全3回の3回目／最初から読む）。



前川裕奈さん ©文藝春秋 撮影・榎本麻美

――162cm39kgというところまで痩せて「細い」と褒められる快感の虜になっていた前川さんが、「痩せていなければ美しくない」という考えからどうやって抜け出せたのでしょう。

前川 いくつかのターニングポイントとなる経験がありました。まずは、三井不動産を退職した後に早稲田の大学院に入り直したのですが、アメリカに留学した時の体験がきっかけになった思います。留学先のシェアハウスで、「朝活」という形で皆で筋トレをしてたんです。私は当時は痩身を維持するために参加していました。

ある日、そのグループで、「女子で誰が一番セクシーだと思うか」という雑談をしてたんですよね。まあ、その雑談自体は下世話なものではあるのですが。

日本では褒められていたのに「自信がなさそうだからセクシーだと思わない」とバッサリ

――前川さんの名前があがったのですか？？

前川 その頃の私は、細さも極まっていたし日本ではよく褒められていたんですけど、「いつも自信がなさそうだからセクシーだと思わない」とバッサリ言われました。

一方で名前があがるのは、かなり追い込んだ筋トレをしていたハンガリー人の子でした。凄く筋肉質で背が高い、強い感じが「堂々としててかっこいい」、と。枝豆のようにボコっと筋肉が盛り上がった腕を常に出している子で、確かにその子は自信に溢れていて、おまけに頭もよくて性格もよくてかっこいい子だったんですけど、当時の私の感覚とは違い過ぎて衝撃を受けました。

――日本の「モテ」が通用しない。

前川 自分が思い込んでいた「こうならなきゃ」という姿が絶対じゃないことに、そこでようやく気づけたんだと思います。そして、いかに自分が「自信のなさ」を放出してしまっていたかも。そのメンバーでいることで、徐々に食べるものも変わっていって、体型も痩せより健康や走れることを優先するようになっていきました。

――大学院修了後は独立行政法人JICA（国際協力機構）に転職して、出張でスリランカへいかれたんですよね。

前川 初めてスリランカへ行ったときに、公共交通機関で陽気に歌ってる人がいたりと、心の底から笑っている人が多くて、人の温かさが強く印象に残りました。

出張のたびに「もっと知りたい」という気持ちが大きくなっていって、現地に駐在したいと思い、数カ月後には外務省の試験を受けて、2017年からは在スリランカ日本大使館で働き始めました。

「体を見られるのが怖い、評価されたくない」という思いはなかなか消えなかった

――スリランカのどんなところが気に入ったのですか？

前川 人の温かさと、そこからくる生きやすさです。印象に残っているのは、女性たちがスリランカの民族衣装であるサリーを着て集まるイベントで、細身の人からふくよかな人までみんなが思い思いに堂々とポージングして無加工カメラで自撮りをたくさんしていたんですよ。

しかも10枚ほど撮影した自撮りを加工もしないで全部SNSに載せていて、ほとんど同じ写真なので「全部同じ写真じゃない？」と聞いたら、「どれも気に入ってるから全部載せちゃった」と。一番かわいく撮れた1枚を選ぼうとか「いいね」が欲しいとか全然思ってないんですよね。それって本当に「推せる！」って思える瞬間だったんです。

――前川さんも自分の外見がどう見られるかを意識する頻度は減りましたか？

前川 留学時代の経験もあったしそうなりたいとは思っていたんですけど、すぐには変わらなかったですね。その頃には過激なダイエットはもう卒業していたんですけど、「体を見られるのが怖い、評価されたくない」という長年の思い込みは残っていて。それでサリーを着る時に、隠したい気持ちになったりしたこともあります。

でもサリーを着ながらモジモジしている私に、現地の女性が「とっても綺麗なんだから、平気よ！」と笑いかけてくれて。

――ファッションの雰囲気も日本と違いますよね。

前川 それも難しいところでした。日本人は幼く見えることが多いし、私はシンハラ語（スリランカの公用語の1つ）もそこまで流暢ではないので、起業の準備をしているときに交渉相手になめられたりするんです。

それで、強く見えるように黒髪のかきあげヘアにきつめのメイクで“演出”をしてました。それもまたスリランカ社会の偏見に合わせて外見を変えることだったので抵抗はありましたけど、そのビジュアルも嫌いではなかったので、会社のためと思ってその時期は続けていました。

「本当にルッキズムが嫌いならお前がチビ、デブ、ハゲと付き合ってから言え」

――前川さんのSNSを見ると、女性インフルエンサーのSNSに溢れる「かわいい」というコメントがほとんどないのが印象的でした。

前川 褒め言葉のつもりでも外見に言及するのはNG、とずっと言い続けてきたので、わかってくれる人が増えてきました。でもいまだに「本当にルッキズムが嫌いならお前がチビ、デブ、ハゲと付き合ってから言え」と言われたり、「高学歴エリートのお嬢様のグチはうんざり」といった言葉をぶつけられることもよくあります。自撮りを載せているからか「美醜にとらわれているのはあなたでは？」と言われたりも。

――前川さんについて「その容姿で何に悩むの？」という反応もありそうですが。

前川 確かに私自身が瞬時には「共感されにくい」外見だという自覚は正直あります。特徴のあるビジュアルでもないですし、私より深刻なイジメやコンプレックスに苦しんだ経験を持つ人がいることももちろん知っています。

ただ逆に、そんな私のような人間でも「20年近く容姿について悩んできたんだ」「辛かったと言っていいんだ」と発信することで、「誰にとっても他人事じゃない」「誰だって悩む権利があるし悩まない権利もある」と思ってもらえる可能性もあると思うんです。ある意味、超人的なタレントじゃない一般人の私が言うからこその意味というか。

――辛さを誰かと比べて、一番辛かった人しか苦しいと言っちゃいけないわけじゃないですよね。

前川 私も今でも「あ、言葉選び間違えちゃったかも」と思うことはあります。背が高い女友達と一緒にライブを見にいった時にふっと「見やすくていいな」と伝えたんですけど、彼女は「『背高い奴が前にいて運悪い』と後ろのお客さんが言っているのが聞こえて、高身長でライブ参戦は肩身狭い」と言っていました。

もしかすると、私が言った「見やすくていいな」も、彼女のコンプレックスを刺激したのかもしれないと思ったんです。

――難しいです。

前川 ルッキズム払拭の発信をしていますが、肌荒れはしたくないしシワは減らしたいし、白髪だって気になります。けれど「誰かのため」ではなく、「自分のため」の理想像はもっていても良いと思っていて。でもその理想像を他人に向けて強制しない、というのが第一歩なのかなと思ってます。

――前川さんの中で、ルッキズムの呪いが解けてきたと感じた瞬間はありますか？

前川 スリランカに来てもランニングや運動は「痩せるため」ではなく「自分のため」に継続していたんですが、気づいたらSNSに筋トレ動画を無加工で上げるようになっていたんですよ。レギンス1枚で運動している動画なんて体のラインが思いっきり出るけど、それを自然と投稿している自分がいて、少しは呪いから開放されたのかなと思いました。

あと以前は「痩せるためにあと何キロ走らなきゃ」と眉間にシワを寄せて走っていたのが、今は「気持ち良いところでやめとこ」「終わったあとビール飲も」と楽しく走るようになりました。同じ「ランニング」でも、捉え方次第でこんなにも見える世界が変わるんですよね。

明日世界が滅亡するとしてもダイエットのために走りますか？

――日本とスリランカを行き来する中で、ギャップも感じますか？

前川 やっぱり日本では「痩せなきゃ」と思いつめている女性は多いですし、電車内やSNSに出てくる広告などでプレッシャーを感じることも多いですよね。

今でも細い＝美しいという価値観は根強くて、就職の面接やSNSで人気になりやすかったりと、痩せている方が実際に得してしまう場面も多くて、痩せ信仰から抜け出すのは本当に難しいと思います。

――22歳の前川さんのように、今まさにダイエットにのめり込んでいる人がいたらなんと声をかけますか？

前川 もし明日世界が滅亡するとしてもその選択をする？ と聞きたい。これ、尊敬してるトレーナーの方の受け売りなんですけどね（笑）。たとえばランニングでも、ダイエットが目的ならもう走る意味はないけど、運動すること自体が好きなら世界が滅亡するからこそ最後に楽しみながら走りますよね。

とはいえ強いコンプレックスを抱いている人に「あなたはそのままでも素敵だよ」と言っても、すぐには届かないと思うんです。私自身も20代前半の時にそんな風に周囲に言われても「何言ってるんだ」と思ったでしょうし。ただ、生まれた日から死ぬ日まで、「自分」はずっと一緒にいる存在です。

だからこそ、一番の「自分の親友」になったつもりで、自分に優しい言葉をかけてあげてほしいですね。私も、私自身が自分の一番の親友だと思って、20代の頃辛く当たった分、今はめちゃくちゃ優しくしまくってます！

