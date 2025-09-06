100均のコレ1個持っとくと楽だよ！最後の最後まで無駄なく使える！キッチン便利グッズ

今回ご紹介するのはレトルトパウチしぼり。様々なショップから出ているので、すでに持っているという方も多いですよね。でもそんな方にもぜひチェックしてほしい商品をご紹介！セリアの商品なのですが、コンパクトサイズで場所を取らないんです。もちろん最後までしっかりと中身を出せますよ！早速ご紹介します。

商品情報

商品名：レトルトパウチしぼり

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：2.1×2×9cm

販売ショップ：セリア

コンパクトサイズなのがうれしい！セリアで見つけた『レトルトパウチしぼり』

レトルトパウチを最後まで使い切るのに便利なアイテム。今までにも100均でいくつか購入し使ってきたのですが、ややサイズが大きく場所を取るのが不便でした。

そこでおすすめしたいのがセリアの『レトルトパウチしぼり』。ご覧の通りコンパクトで、フック穴付き。

使い方は開封したレトルトパウチを半分に折り畳んでスリット部分に通し、スライドさせて絞るだけです。

通常パウチをそのままの状態で絞るアイテムが多いので場所を取りますが、こちらはコンパクトな分パウチを折りたたむ必要があります。ですがそこまで手間がかかる工程ではないので、不便に感じることはありません。

またこのように自立してくれるので、ちょっとテーブルに置きたいというときにも便利。

小さくてシンプルなアイテムですが、使い勝手のいい商品でした！

セリアにはこんなアイディア商品も！

商品名：ペットボトル・プルトップオープナー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：4.3cm×6.6cm

販売ショップ：セリア

セリアにはこのほかにも、便利なアイディア商品がたくさん！たとえばこちらの『ペットボトル・プルトップオープナー』。

ペットボトルキャップを開けたり…。

缶のプルトップを開けるのに指や爪を使う必要のないスグレモノ。力が入りにくいというときや、ネイルをしているときなどにぴったりなアイテムですよ！

今回はセリアで購入した『レトルトパウチしぼり』と『ペットボトル・プルトップオープナー』をご紹介しました。どちらもおすすめなキッチン便利グッズなので、ぜひ手に取ってみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。