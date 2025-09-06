100均で買いだめ確定！洗いにくい隙間もスッキリ！水だけで汚れを落とせるお掃除グッズ

キッチングッズは細かいパーツが多く、普通のスポンジでは汚れを落とすのが大変…。完全にきれいにはできず、泣く泣く諦めることもありました。そんな悩みを解消してくれるアイテムを、ダイソーで発見！水だけで隙間汚れを落とせる、スティックタイプのお掃除グッズです。これがなかなか優秀で、マニアも買い溜め確定♡

商品情報

商品名：スキマの達人（マルチすみっこ洗い）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

キッチングッズの隙間汚れに！ダイソーで見つけたお掃除グッズが便利！

ダイソーにはさまざまなお掃除グッズが揃っていますよね。筆者もホームセンターに行く前に、必ずチェックしています！

今回紹介するのは、そんなダイソーで見つけた『スキマの達人（マルチすみっこ洗い）』。キッチングッズの隙間掃除にぴったりな、スティックタイプのお掃除グッズです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチン関連の消耗品売り場に陳列されていました。

スティックの先端には、アクリルビーズ入りの不織布が付いています。

水だけで、頑固な汚れもすっきり洗い流せるそう！

四角いタイプが2本、縦長のタイプが1本の計3本入っているので、洗う物の形状に合わせて使い分けられるのも良いですね。

普通のスポンジでは洗いにくい、みじん切り器の歯に使用してみました。

不織布に水を含ませると、洗剤なしでも表面の汚れをよく絡め取ってくれます。

また、スポンジでは入りにくいところにもフィットしてくれるので、こびり付いた汚れもしっかり取り除けます！

嬉しいスクレーパー付き◎しつこい汚れもこそぎ落とせる！

スクレーパーが付いているのも嬉しいポイント！

なかなか落ちにくいしつこい汚れも、こそぎ落とすことができて便利です。

半信半疑で使ってみましたが、想像以上に汚れ落ちが良くて便利でした！

キッチングッズは細かいパーツや洗いにくい部分が多いので、備えておくと助かります。

今回は、ダイソーの『スキマの達人（マルチすみっこ洗い）』をご紹介しました。

110円（税込）なので、買い替えやすいのもありがたいです。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。