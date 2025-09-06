100均で買いだめ確定！洗いにくい隙間もスッキリ！水だけで汚れを落とせるお掃除グッズ
キッチングッズは細かいパーツが多く、普通のスポンジでは汚れを落とすのが大変…。完全にきれいにはできず、泣く泣く諦めることもありました。そんな悩みを解消してくれるアイテムを、ダイソーで発見！水だけで隙間汚れを落とせる、スティックタイプのお掃除グッズです。これがなかなか優秀で、マニアも買い溜め確定♡
商品名：スキマの達人（マルチすみっこ洗い）
商品情報
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
キッチングッズの隙間汚れに！ダイソーで見つけたお掃除グッズが便利！
ダイソーにはさまざまなお掃除グッズが揃っていますよね。筆者もホームセンターに行く前に、必ずチェックしています！
今回紹介するのは、そんなダイソーで見つけた『スキマの達人（マルチすみっこ洗い）』。キッチングッズの隙間掃除にぴったりな、スティックタイプのお掃除グッズです。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチン関連の消耗品売り場に陳列されていました。
スティックの先端には、アクリルビーズ入りの不織布が付いています。
水だけで、頑固な汚れもすっきり洗い流せるそう！
四角いタイプが2本、縦長のタイプが1本の計3本入っているので、洗う物の形状に合わせて使い分けられるのも良いですね。
普通のスポンジでは洗いにくい、みじん切り器の歯に使用してみました。
不織布に水を含ませると、洗剤なしでも表面の汚れをよく絡め取ってくれます。
また、スポンジでは入りにくいところにもフィットしてくれるので、こびり付いた汚れもしっかり取り除けます！
嬉しいスクレーパー付き◎しつこい汚れもこそぎ落とせる！
スクレーパーが付いているのも嬉しいポイント！
なかなか落ちにくいしつこい汚れも、こそぎ落とすことができて便利です。
半信半疑で使ってみましたが、想像以上に汚れ落ちが良くて便利でした！
キッチングッズは細かいパーツや洗いにくい部分が多いので、備えておくと助かります。
今回は、ダイソーの『スキマの達人（マルチすみっこ洗い）』をご紹介しました。
110円（税込）なので、買い替えやすいのもありがたいです。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。