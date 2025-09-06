豆柴さんとシベリアンハスキーさんが見せた「お散歩の最終形態」に爆笑する人が続出しています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で56万回再生を突破し、「もはやパパの修行で草」「幸せの重みｗｗ」「想像した３倍かわいかった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お散歩の途中で疲れてしまった2匹の犬→歩かなくなった結果…理不尽な『まさかの光景』】

シベリアンハスキーが拒否柴！？

YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」の投稿主であるご夫婦は、豆柴『おもち』ちゃんとシベリアンハスキー『おこめ』ちゃんと暮らしています。今回は、2匹のお散歩の様子を紹介しました。慎重派な性格のおこめちゃんは、茂みにいたバッタにびっくりして弱気になってしまったとか。

おもちちゃんが既にカートに乗っていたこともあり、すっかり歩く気をなくしてしまったおこめちゃん…。パパが一生懸命励ますも、おこめちゃんの意思は固かったといいます。実はおこめちゃん、兄であるおもちちゃんの影響を受けて、最近「拒否柴」を発動することが多いのだとか。

カートから出された豆柴

しかし、おこめちゃんの体重はおもちちゃんの比ではありません。そこで、おもちちゃんを降ろして、おこめちゃんをカートに乗せることに決めたといいます。放り出されたおもちちゃんは、「カートに乗りたい…」と不満気。

カートはおもちちゃんにぴったりのサイズのため、おこめちゃんが乗るとややキツめ。しかし、歩かなくてよくなったおこめちゃんは大満足です。おもちちゃんは、おこめちゃんが乗ったカートに張り付くようにして歩いていたとか。

最終形態は幸せの重み♡

ところが、カートに乗りたいおもちちゃんも拒否柴になってしまったため、お散歩は中断状態に…！そこでパパは、おもちちゃんをスリングでおんぶすることにしたといいます。シベリアンハスキーが乗ったカートを押すパパの背中に、ちょっぴり太めな豆柴が背負われているという謎の最終形態になってしまいました。

パパはかなりしんどいはずですが、「これは幸せの重み」とニッコリ。しかし家を目前にして限界が来て、おこめちゃんは降ろされてしまったといいます。おもちちゃんは、おこめちゃんに体当たりしてカートを奪われた恨みを晴らしていたとか…！

幸せな家族の光景に思わずホッコリした人は多い様子。「愛が溢れてて素敵です」「笑いに溢れて幸せすぎる」「登場人物全員かわいい」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」には、おもちちゃん＆おこめちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。