産まれたての赤ちゃんを家に連れて帰ったら、玄関ですぐに大型犬が出迎えてくれて…？あまりにも優しいその後の行動に、思わず笑顔になってしまうと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で19万回再生を突破し、「可愛すぎる！！」「良いお兄ちゃん」といったコメントが寄せられています。

【動画：『産まれたての赤ちゃん』を家に連れて帰ったら、すぐに大型犬が出迎えて…優しさ100％で接する光景】

「はじめまして！」

Instagramアカウント「mac_gold_film」に投稿されたのは、家に連れて帰られた赤ちゃんをお出迎えするゴールデンレトリバーの男の子「マック」くんの様子。ドアが開くと、マックくんは尻尾を振って赤ちゃんを歓迎している様子。

ベビーベッドに寝かされている、産まれたばかりの男の子の赤ちゃん。マックくんはクンクンと全力で匂いを確認します。赤ちゃんがパパに抱っこされていても、やっぱり気になってしまうようです。

優しいお兄ちゃん

赤ちゃんには、10ヶ月前にお家にやってきたお姉ちゃんがいるのだそう。マックくんはお姉ちゃんと初めて会った時よりも少し落ち着いていて、赤ちゃんにも慣れた様子だったんだとか。

初めて赤ちゃんがお家にやってきてから、ママが「優しいところを全部見てきた」と言えるほどに優しさ100％で接してくれたというマックくん。ママを心から安心させてしまうマックくん、思いやりにあふれすぎています…！

ますます賑やかに

赤ちゃんがもう一度ベッドに寝かされても、マックくんの匂いチェックは終わりません。ますます賑やかになるお家で、マックくんは素敵なお兄ちゃんになってくれそうです。

赤ちゃんの匂いチェックをしていたら、マックくんのおやつの時間がやって来たよう。ナデナデされた後、軽快なステップでパパの後を着いていく、ちゃっかりしているマックくんなのでした。

投稿には「優しい兄さん」「子守も楽しんでやるのかな？」「近くに寄り添うの可愛すぎる」「賑やかになりますね」「マックくん、忙しい毎日になりそうだね」「か弱くて守るべき存在だってわかってるんですね～」といったコメントが寄せられています。

マックくんの愛情あふれる日常は、Instagramアカウント「mac_gold_film」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mac_gold_film」さま

執筆：伊藤 紀子

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。