サンリオを実写化したら「マイメロディ」を演じてほしい俳優ランキング！ 「今田美桜」を抑えた1位は？
2023年、サンリオのキャラクター「ぼさにまる」がサンリオ初となる完全実写ドラマとなり、上白石萌音さんが主人公・さくら役を務めました。もし、ほかのサンリオキャラクターも実写化されるとしたら、どの俳優に演じてほしいですか？
All About ニュース編集部は8月18〜19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「サンリオキャラクターの実写化」に関するアンケート調査を行いました。それでは、「サンリオキャラクターを実写作品化するとしたら、『マイメロディ』を演じてほしい俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位にランクインしたのは今田美桜さんです。今田さんは、地元でモデル活動をしている時に「福岡で一番かわいい女の子」として話題を集めます。その後、東京で本格的に俳優業をスタートさせさまざまな作品に出演。2018年放送のドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）では、真矢愛莉を演じて人気を獲得します。
かわいらしいビジュアルと演技力の高さが評価され、現在ではNHK連続テレビ小説『あんぱん』で主演を担当。どんな役でも演じられる俳優として、幅広い世代から人気です。
回答者からは、「うさぎっぽい顔立ちしているから」（40代女性／兵庫県）、「大きな瞳とキュートさ、少し小悪魔っぽいかわいさもあるから」（30代女性／大阪府）、「明るくかわいいイメージが似合っている」（40代男性／福岡県）などの意見が寄せられました。
1位には浜辺美波さんがランクインしました。浜辺さんは、2011年開催の「東宝シンデレラオーディション」をきっかけに芸能界デビュー。2015年に放送した『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（フジテレビ系）で注目を受け、その後は数多くのドラマに出演しています。
映画では、『約束のネバーランド』『アンダーニンジャ』など、人気漫画の実写化も担当。好感度の高い俳優で、CM出演をはじめ『NHK紅白歌合戦』（NHK総合）で司会を務めるなど大活躍しています。
回答者からは、「色白で女の子らしい雰囲気があってると思います」（50代女性／北海道）、「ほんわかしつつ少し小悪魔的な魅力も演じてくれそう」（20代女性／奈良県）、「女の子らしいきゃぴきゃぴした感じが出せそうだから」（30代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
