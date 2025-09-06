川崎麻世の21歳下美人妻、「1年が経ちました」報告投稿に反響！ 「相性ぴったり」「お似合い」の声
俳優・川崎麻世さんの妻で料理研究家の花音さんは9月5日、自身のInstagramを更新。結婚1周年を報告しました。（※崎はたつさき）
【写真】花音、「1年が経ちました」報告投稿！
「相性ぴったりなお二人」花音さんは、「川崎になり1年が経ちました 変わっていないようで変わった1年だったのかもしれません。これからも変わり映えのない毎日を幸せと思える日々を送れますように 川埼家一同、母2人、ワンニャン6匹、そして私たち夫婦を宜しくお願い致します」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目の写真では、夫・川崎さんが椅子に座る花音さんの肩に手を添えて寄り添い、2枚目の写真では、椅子に座る川崎さんの肩に花音さんが手を添えて寄り添う夫婦ショットを披露しています。
コメント欄では「相性ぴったりなお二人の様子、毎日癒されます」「お似合いです」「素敵です」「1周年おめでとうございます」「これからもお二人で支え合い築いていかれる未来が輝いています」と祝福の声が寄せられています。
「21歳上の夫ですが…」2024年10月14日に入籍した花音さん。自身のInstagramでは、たびたび川崎さんとの仲むつまじい夫婦ショットを披露しています。過去の投稿でも、夫婦ツーショットと共に、「21歳上の夫ですが、純粋で優しく…所々少年のよう（笑）」と夫・川崎さんへの愛情をつづりました。これからも、愛情たっぷりの夫婦ショットが楽しみですね。(文:福島 ゆき)
