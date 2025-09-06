「春色二人道成寺」歌川国貞（3世） 東京都立図書館

（新田 由紀子：ライター）

映画『国宝』が大きな話題だ。興行収入は110億円を突破、実写の邦画では1993年公開の『南極物語』を超えて歴代2位（8月21日時点）。第98回米国アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品にも決定した。この『国宝』現象ともいえるブームを歌舞伎の専門家はどう見るのか？ 分析してもらった。

「3時間があっという間」「主演二人の踊りもすごい」と評判に

興行収入110億円を突破し、聖地めぐりまで盛り上がっている『国宝』。主人公は、任侠の一門に生まれながら、抗争で父を亡くした立花喜久雄（吉沢亮）。歌舞伎の名優・花井半次郎（渡辺謙）に引き取られ、その実子である俊介（横浜流星）と競いながら芸の道を進んでいくストーリーだ。

昨今、映画がヒットする法則と言えば、若い層を狙う、原作が人気のコミック、テレビ局とタイアップ、動員数が多い夏休み・冬休みかゴールデンウィークに公開など。これらにひとつもあてはまらない『国宝』が、邦画の歴代観客動員数でそれまで2位だった『南極物語』を抜き去り、1位の『踊る大捜査線THE MOVIE２レインボーブリッジを封鎖せよ！』につぐ2位の782万人を記録したのだ。

175分と長い上映時間にもかかわらず、「主演二人の踊りもすごい」と、中高年はもちろん、それまで歌舞伎に興味のなかったZ世代までが映画館に足を運ぶことになった。

原作である吉田修一の小説『国宝』で歌舞伎監修をつとめ、映画でも資料提供などを行い、劇場パンフレットの歌舞伎解説も執筆している、早稲田大学文学部教授で早稲田大学坪内博士記念演劇博物館館長の児玉竜一さんも、完成した映画を試写で観て、3時間があっという間だったという。

一方で、「誰もこれほど大ヒットするとは予測していなかったでしょう」とも……。

歌舞伎通の「気になること」を押し流してしまう映画のパワー

「映画評に、俳優たちは歌舞伎役者と遜色ないと書かれていると、ちょっと待って、そんなに簡単なものではないんですがと言いたくはなります。いつも歌舞伎を観ている層には、引っかかるところもいろいろあったはずです。それでも、ドドドっとブルドーザーで押し流されていくような圧倒的な力と没入感を持つ作品だと誰もが感じた」

児玉さんは、歌舞伎界周辺にも、細かいことを言わずに応援しよう、という雰囲気もあったのでは、という。

市川團十郎（47歳）は、YouTubeで「専門的に見るといろいろあるかもしれないが、気になることが多少あっても気にならないで観られる」「役者の力が消していく」と『国宝』をほめ、220万回以上も再生されている。

中村七之助（42歳）もラジオで「これは違う、という見方はしたくなかった」と語った。女形である七之助は、映画で踊られている『娘道成寺』の衣装がおそろしく重いのを知っている。「歌舞伎の舞台で踊るわれわれは、2、3時間で脱げるからまだいい。映画の撮影では、きっと12時間ぐらい着たままで、さぞきつかっただろう」と気づかっている。

歌舞伎役者たちが幼少から稽古し続ける日本舞踊を、大人になってから1年半で形にすることは難しいし、ずっとやってきた人の「匂い」を身に着けることは、まずできないと児玉さんはいう。

主演の吉沢たちは、最初、女形の基礎となるすり足を2〜3か月ひたすら繰り返した。腰を落として普段使わない筋肉を使い、肉体的にも精神的にも疲れ果て、やればやるほど歌舞伎役者というもののすごさを思い知ったと語っている。

それでもやはり、児玉さんは違和感があったという。

「例えば、サッカーや野球をテーマに映画を撮るとなったら、経験者の俳優を選ぶでしょう。『国宝』は、野球をやったことがなくて初めてボールを投げる俳優を野球選手役に起用したようなものですから、1年半特訓したといっても、ちょっとぎこちないところがあっても仕方ない。映画としてのポイントはそこではないのですよね」

血なのか？才能と稽古なのか？

劇中、俊介と喜久雄が大抜擢され、『二人藤娘』を舞台でつとめることになって不安にかられる場面がある。

半次郎（渡辺謙）は息子の俊介に「あんたは役者の子や。あんたの血が守ってくれる」という。才能を見込んで部屋子にした喜久雄には「あんたは一日も稽古を休んだことはないやろ。稽古があんたを助けてくれる」という。

歌舞伎役者を成り立たせるのは、血なのか、才能と稽古なのか。児玉さんは、映画のテーマに関わるこの問題に「血ではない」と答える。江戸時代から、歌舞伎の名跡は実子だけに引き継がれてきたわけではないし、血縁でなくて大成した役者は多い。映画でも、血筋を持たない喜久雄が、日本一の役者、国宝にまでなっていく。児玉さんは、現在の実子主義は戦後に顕著になったこと、という。実子が継いでいくことが多くなった主な理由は、子どもの時から歌舞伎に触れる環境で育て、稽古させることができるからだというのだ。大昔は、血筋以外の子どもが参入する機会はもっとあったという。

歌舞伎役者でない俳優が演じる意味

劇中、重要な場面となっているのが、近松門左衛門の『曽根崎心中』だ。主人公の遊女・お初を演じる半次郎が、交通事故に遭って舞台に立てなくなる。喜久雄は、半次郎から、本来の跡取りである俊介を差し置いて代役に指名される。

縁の下に男をかくまい、万座の中で「死ぬる覚悟が聞きたい」と声をふりしぼる名場面。吉沢亮は、必死で稽古してお初を昇華するイメージでいたところ、本番直前に李監督から「喜久雄でやって」と言われてとまどったという。

『国宝』の歌舞伎指導を担当し、上方歌舞伎の当主・吾妻千五郎役も演じた中村鴈治郎（66歳）は、祖父の二代目中村鴈治郎（1902〜1983）も父の四代目坂田藤十郎（1931〜2020）も人間国宝で、代々この演目を演じ続けてきた。だからこそ、テレビのインタビューで「自分たちには経験のないこと」とこの場面の吉沢亮をねぎらい、特に幕が降りたあとの虚無の表情がよかったと語った。

吉沢は、女の情念をぶつけて男に心中の覚悟を問うお初と、孤立無援で歌舞伎の世界に入って葛藤する喜久雄というふたつの役柄を、同時に演じたのだ。

「監督の狙いはそこだったのではないでしょうか。上手く演じたりきれいに踊ったりするのではなくて、喜久雄としてやってくれと。本職がやったら、歌舞伎役者自身の印象が立ってしまう。喜久雄や俊介としての部分は溶けてしまうでしょう。吉沢亮たちが演じることで、そこを活かすことができたのでしょう」（児玉さん）

歌舞伎を観ているようで、そうではない魅力

単に歌舞伎の名場面を並べたのでは、観客の心をつかむことはできなかっただろうとも、児玉さんはいう。

「ダンサーとしてレジェンドである田中泯の『鷺娘』を踊る場面が評価されていますが、使われているのは鷺の精の最期の羽ばたきの部分だけ。『鷺娘』には、軽やかで明るい町娘のパートもありますけど、そういうところは見せない。つまり、どこを使うかという選択と編集ですよね。そして、始めは（三味線の）邦楽を使っているけど、盛り上がってきたところで劇伴（劇中伴奏音楽）がどーんとかぶさる。そのことで情動に持ち込むのに成功している。

だから、歌舞伎を観ているようだけれど、実はそうではない。歌舞伎を素材にして作った映画を観ているんです。今まで歌舞伎を扱った映画にはない角度の映像も多用されています。カメラが役者と一緒に奈落からせりあがるとか、後ろから引き抜きで衣装がガラッと変わるのを写して観客の喝さいを浴びた感じになるとか、通常の客席側からは見えない新鮮な画角。すごく工夫し、映像と音楽をうまくミックスさせた監督の手腕ですね」

また、筆者の友人で30年間歌舞伎を観続けている歌舞伎ファンも、最近もう一度、映画『国宝』を観に行き、以下のようにコメントをくれた。

「普通なら不可能な歌舞伎に取り組む吉沢亮・横浜流星の必死さと、劇中の歌舞伎の世界でもがき苦しむ喜久雄・俊介の必死さがシンクロした感動が、何日たっても忘れられなかった。やっぱりすごくいい映画でした」

原作者の吉田修一は小説『国宝』を書くために、3年間、黒衣として歌舞伎の世界に身を置いた。梨園出身で、歌舞伎の厳しい稽古をさんざん見てきているはずの寺島しのぶが、記者会見で主演のふたりに「タオルを投げてあげたくなりました」と語ったほど撮影現場は壮絶だったという。

作り手たちの「熱」が、ヒットの法則など蹴散らして、たくさんの観客の胸を打ったのだろう。（後編に続く）

