「オリオールズ２−１ドジャース」（５日、ボルティモア）

ドジャースが悪夢のサヨナラ負けで痛恨の４連敗。大谷翔平投手が緊急先発して３回２／３を無失点に抑えるなど気迫を前面に出した投球を見せたが、勝利へ導くことはできなかった。

グラスノーが背中の張りを訴えたことで急きょ、先発マウンドに上がった大谷。立ち上がりから１００マイルを計測するなど初回、二回とスコアボードにゼロを刻んだ。三回に２死二塁のピンチを凌ぎきると、最大のヤマ場が四回に訪れた。

先頭のマウントキャッスルに三塁線を破られる二塁打を浴び、バッテリーエラーで三塁へ進まれた。絶体絶命のピンチでギアを上げた大谷。１０１マイル（約１６２キロ）を連発してカウセルを三振に仕留めると、続くリベラにも球威抜群の直球で押し込み、最後はスイーパーで空振り三振。２死までこぎつけたところでロバーツ監督がベンチを出て交代を告げた。

絶対に先制点はやらないという鬼気迫る投球で緊急先発の役割を果たした大谷。２番手のバンダもピンチを切り抜け、３回２／３を無失点、５奪三振で降板となった。

一方、バットでは第２打席で四球を選ぶも疲労からか２試合連続の無安打と精彩を欠いた。チームも好機で得点を奪うことができず、フリーマンのソロ本塁打による１点のみ。１−１で迎えた九回裏に登板したスコットがバサイヨにサヨナラ弾を浴びてしまい、またも背信投球となってしまった。

大谷はタイブレークとなる延長十回先頭の打席に備え、ベンチで防具を装着してバットを握っていたが…。痛恨のサヨナラ被弾に厳しい表情を貫いた。スコットも呆然自失の表情でマウンドを降りた。新人捕手のラッシングも右膝付近に自打球を受けて緊急交代。チームは厳しい状況に立たされた。