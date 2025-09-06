ロシアのプーチン大統領がウクライナに駐留する西側の軍隊は「標的」になると発言/© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimedia

（ＣＮＮ）ロシアのプーチン大統領は５日、ウクライナに駐留する西側諸国の軍隊はどこの国であれ「正当な標的として打ち負かす」考えを示した。この前日には西側の数十カ国が、ウクライナ向けの平和維持部隊への貢献を約束していた。ロシアとウクライナの停戦合意が成立した場合、こうした部隊がウクライナに派遣される可能性がある。

プーチン氏は５日、ロシア極東で開催された経済フォーラムで、「これが（この戦争の）根本原因の一つだ。ウクライナをＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）に巻き込もうとしているのだ」と発言。「従ってもし、ウクライナに軍隊が現れるならば、現行の戦闘が続いている間は特にそうだが、我々は彼らを正当な標的とみなし、これを打ち負かすだろう」と語った。

ウクライナのゼレンスキー大統領は４日、２６カ国が「様々な形で」ウクライナの安全の保証を「支持している」と明らかにした。

「我々はプレゼンスを維持することで同意した」と、ゼレンスキー氏は述べ、その形態は関係国によって異なると付け加えた。「プレゼンスはそれぞれ異なる。空、海、そして陸が対象となる」

しかしプーチン氏は、ロシアとウクライナの間で停戦が合意されれば、第三者の介入は不要だと示唆した。

「長期的な平和につながる決定が下されれば、彼らがウクライナ領内に駐留する理由は全く見当たらない」「なぜなら、そのような合意が成立すれば、ロシアがそれを完全に履行することを誰も疑う余地はないからだ」（プーチン氏）

クレムリン（ロシア大統領府）のペスコフ報道官は５日、戦争終結後にはロシアとウクライナの両国に安全の保証が提供されるべきだと述べた。この内容はプーチン氏の発言と食い違うように思える。

ロシア国営メディア、ＲＩＡノーボスチによると、ペスコフ氏は「この紛争の根本原因の一つは何だったのか？ それは、我が国に対する安全の保証の基盤が揺らぎ始めたからだ。ウクライナがＮＡＴＯに引き込まれ、ＮＡＴＯの軍事インフラが我が国の国境に向かって移動し始めた時、それは起きた」と述べた。

「当然のことながら和解のプロセスにおいて、こうした保証は我々とウクライナ双方に提供されなければならない」（ペスコフ氏）

ロシア当局者は、紛争の「根本原因」と称するものについて頻繁に言及しており、これまではウクライナの主権国家としての存在や冷戦終結以降のＮＡＴＯの東方拡大などを挙げてきた。