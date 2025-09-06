橋幸夫さんの歌を受け継ぐ歌手ユニット「二代目橋幸夫 yH2」の小牧勇太さんが、自身のXで、4日に亡くなった橋幸夫さんを追悼するコメントを投稿しました。



【写真を見る】【 二代目橋幸夫 】小牧勇太さん 橋幸夫さんを悼む「たくさん教えて頂きました」



小牧さんは「残念で仕方ないこと、悲しすぎて辛い状況です。」と心情を明かし「たくさん教えて頂きました。」と振り返っています。

▽▽▽▽ 小牧勇太さん 追悼コメント ▽▽▽▽

橋幸夫さんがお亡くなりになられました。

残念で仕方ないこと、悲しすぎて辛い状況です。

生前、芸能界のことや人生、歌についてたくさん教えて頂きました。

『何か相談あれば電話しろよ』といつも優しく声をかけて頂きました。

また、よろしければ歌を教えていただきたいです。

△△△△ コメント 以上 △△△△







橋さんは、今年6月11日開催の『夢グループ20周年記念コンサート』東近江公演でステージに復帰しました。しかしそれ以降は度々ステージ出演を休止し、療養に努めていました。今月に入って、病状が急激に悪化したことが伝えられています。

橋さんのアルツハイマー認知症については、今年5月に夢グループの会見で公表されました。会見で配布された診断書によると、橋さんは、2022年に軽度のアルツハイマー型認知症と診断され、2023年には右頭頂葉脳梗塞を併発。去年の年末に、中程度のアルツハイマー型認知症と診断されていました。

【担当：芸能情報ステーション】