ROIROM本多大夢＆浜川路己「タイプロ」後の心境変化を告白「すごく丁寧にしてくれた」
【モデルプレス＝2025/09/06】「ROIROM（ロイロム）」として活動する本多大夢（HIROMU）と浜川路己（ROI）が、5日放送の日本テレビ系「ROIROM ROAD（ロイロム ロード）」（深夜0時30分〜）に出演。本多がtimelesz（タイムレス）による新メンバー募集のためのオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）を振り返る場面があった。
【写真】涙を流した思い出のレッスン場で踊るROIROM
ROIROMは、浜川が生まれ育った地であり、2人が夢を追いかけてレッスンに励んでいた思い出の地でもある沖縄を訪問。本多が運転し目的地に向かう車の中で、浜川は「『タイプロ』出て心境の変化とかどうでした？」と2人がともに参加した「タイプロ」を話題に挙げた。
すると本多は「すごく丁寧にしてくれたじゃん」とオーディションでの対応について口にし、「だから人間的な部分はもちろんそうだし、俺は自信がついたかも、いろんな意味で。人としてもだしパフォーマンスとかも、たとえミスしちゃったとしてもやり切る大切さみたいなマインド的な部分が成長したなって思う」と告白。それに対して浜川は「マインドが一番成長難しくないですか？目に見えないじゃないですか。そう感じてるってめっちゃ大きいですね」と称賛していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆ROIROM本多大夢「タイプロ」後の心境変化を告白
ROIROMは、浜川が生まれ育った地であり、2人が夢を追いかけてレッスンに励んでいた思い出の地でもある沖縄を訪問。本多が運転し目的地に向かう車の中で、浜川は「『タイプロ』出て心境の変化とかどうでした？」と2人がともに参加した「タイプロ」を話題に挙げた。
すると本多は「すごく丁寧にしてくれたじゃん」とオーディションでの対応について口にし、「だから人間的な部分はもちろんそうだし、俺は自信がついたかも、いろんな意味で。人としてもだしパフォーマンスとかも、たとえミスしちゃったとしてもやり切る大切さみたいなマインド的な部分が成長したなって思う」と告白。それに対して浜川は「マインドが一番成長難しくないですか？目に見えないじゃないですか。そう感じてるってめっちゃ大きいですね」と称賛していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】