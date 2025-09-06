夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さん。これまでの取材データから、俳優、歌手、タレント、芸人……第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第32回は歌手のイルカさん。あの名曲「なごり雪」を歌うことになった秘話に迫ります。

「なごり雪」は「かぐや姫」の名曲

歌は聴いて歌って、楽しければいいと思っている音楽の門外漢である筆者だが、「なごり雪」はちょっとだけひっかかっていた。

抜群の歌唱力

「なごり雪」は、「かぐや姫」の名曲だけど、ヒットさせたイルカの代表曲……。

腑に落ちるような、落ちないような、モヤっとした感じ。

しかし、何度か本人に話を伺い、その謎（実は謎でも何でもないのかもしれない）が解けてスッキリした。「なごり雪」とイルカというシンガーソングライターの物語はとても味わい深い。

父・保坂俊雄は「保坂俊雄とエマニアーズ」というジャズバンドを率いたサックスプレイヤー兼アレンジャー。イルカはその父の背中を見て育った。

最初の音楽の記憶はアメリカのギタリスト、レス・ポールとメリー・フォードが53年に歌って全米ナンバー1になった「Vaya Con Dios（バイヤ・コン・ディオス）」だったという。中学時代はビートルズに夢中になり、「ビートルズがやって来る ヤア！ヤア！ヤア！」を50回以上、映画館に観に出かけた。

高校に入ると、洋楽少女でありながらグループサウンズなども聴き、フォークソングの入口は女子美術短大「女子美フォークソング同好会」入会だった。部員が黒いギターケースを持って一列になって歩いている姿を自ら「イルカの大群が泳いでいるみたいに見える」と言ったことから「イルカ」と呼ばれるようになった。

運命の出会いはすぐにやってきた。当時は早稲田のフォークソングクラブが人気で、中でも学生バンド界のスターが神部和夫（享年59）。それまでは「ジョン・レノンと結婚したいと思っている乙女」だったが、会った瞬間に「この人とずっと一緒にいるだろうなと直感した」と言う。彼女が19歳の時に、二人は婚約する。

神部はフォークグループ「シュリークス」のリーダーだったが、南こうせつと伊勢正三の「かぐや姫」に参加するため、メンバーだった山田パンダらが抜け、短大を卒業したイルカと神部とのデュオになる。

だが、「シュリークス」は2年後に解散する。その時、誰もが神部がソロになり、イルカが家庭に入ると思ったが逆で、神部がプロデューサーになり、イルカがソロデビューすることになる。

ソロデビューさせる気だった

「その瞬間」というテーマでイルカをインタビューした時、当時のことを彼女はこう語った。

「（神部が）タイミングをみて、ソロデビューさせる青写真を描いていた」

神部はイルカに会った時からイルカのシンガーとしての才能を読み切り、ハナからそのつもりだった。

伊勢が作詞・作曲の「なごり雪」は「かぐや姫」の74年のアルバム「三階建の詩」に収録された。曲を聴いた神部は「いい曲だとしみじみと言っていた」そうだ。まさか自分が歌うことになるとは思っていなかったイルカは「言い曲だね」とだけ返した。

だが、コンサートなどで「なごり雪」が流れると会場の雰囲気が一変し、曲が染み渡り、観客が吸い込まれていく姿を目の当たりにし、「これは後世に残る曲」と直感した。

しかし、その時点でも自分が歌うことになるとはつゆとも思わない。ところが、75年にかぐや姫の解散が決まり、だれもがいい曲と言っていた「なごり雪」について会議で話し合われた。病魔と闘い続けた神部は07年にこの世を去ったが、この会議での神部の発言を、イルカが教えてくれた。

「私（イルカ）が出席していなかった会議で、彼（神部）が『かぐや姫が歌わないならイルカに歌わせてもらえないか』とお願いしたそうです。それにみんなが賛同してくれたのが『なごり雪』を歌うことになった経緯です……こうせつさんには『神部ちゃんのプロデュース力の勝利だよ』と言われました」

神部の死後、イルカがこうせつから聞いた話である。

だが、物語はこれで終わらない。

ここからは「私の人生を変えた一曲」でインタビューした際に聞いた話である。

当時、その会議から帰って来た神部からこう言われた。

「イルカさあ、『なごり雪』知ってるでしょ。イルカがあれを歌ったらすごくいいんじゃないかってことになったんだけど」

これに対するイルカの反応は「なんで？ かぐや姫の歌を今さら私が歌うの？」。

イルカは歌いたくないわけではなかった。自分がシャシャリ出て、かぐや姫の世界に土足で踏み込むのは許されないと思ったのだ。

「歌ってくれたら嬉しいよ」

事態は進展し、レコーディングへと進む。歌ったら取り返しがつかないことになると思っていたイルカはブスッとしていた。そこへ正やんこと、伊勢正三がやって来た。二人ともスタジオの隅っこに、体育座りみたいにして横向きで話をした。

「歌っていい？」なんて口が裂けても言えないと思っていたイルカを、正やんが二度チラ見して「歌うかどうか悩んでいるって聞いたけど？」と問いかける。

「ヤダとかじゃなく、かぐや姫の歌なのに私が今さら歌うのは申し訳ないって思うしかない」とイルカ。

「イルカが嫌いなら仕方ないけど」と正やん。

「嫌いとかそういう意味で言ってるわけじゃなくて」…。

そんなやりとりがあって、正やんから「イルカが嫌いじゃないなら、僕が作った歌を歌ってくれたらうれしい」と言われる。今度はイルカが正やんを二度チラ見して「本当に？ うれしいの？」と問いかけると、正やんが「うれしいよ」と応えた。

それでイルカは完全に吹っ切れた。正やんには「誰が何を言っても気にすることない」とお墨付きももらった。

なるほど。そんな経緯だったのかと、モヤモヤは一気に晴れた。

