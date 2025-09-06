´õ¾¯¥Õ¥§¥é¡¼¥êF50¤â¡Ö¸º²Á½þµÑ¡×ÂÐ¾Ý¤ÇÉáÄÌ¼Ö°·¤¤¡© ¹âµé¼ÖÇäµÑ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤¹¤ëÀÇ¶â¥ë¡¼¥ë¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò½ä¤ëÈ½Îã¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡È»ñ»ºÉ¾²Á¤Î¥ê¥¢¥ë¡É
¥Õ¥§¥é¡¼¥êF50¡½¡½À¤³¦¤Ç¤ï¤º¤«349Âæ¤·¤«À¸»º¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´õ¾¯¥â¥Ç¥ë¡£¤³¤Î¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÇÌ³¾å¤Ï¡Ö¸º²Á½þµÑ»ñ»º¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅìµþÃÏºÛ¡¦Åìµþ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢¼èÆÀÈñ¤Î»»Äê¤ä¾ùÅÏ½êÆÀ¤Î°·¤¤¤Ë½ÅÍ×¤Ê¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢´õ¾¯»ñ»º¤Î²Á³Ê·ÁÀ®Í×°ø¤ÈÀÇÌ³É¾²Á¤Î¸½¼Â¤òÀ°Íý¤·¡¢Åê»ñ²È¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ï¸º²Á½þµÑ»ñ»º¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤Ï¹â³Û½êÆÀ¼Ô¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥·¥ó¥Ü¥ë¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¼«Æ°¼Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢É¬¤º¤·¤â·ÐÇ¯¤ËÈ¼¤Ã¤Æ²¼¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´õ¾¯À¤äÈþÅª²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸º²Á½þµÑ»ñ»º¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¡×¤¬Áè¤ï¤ì¤¿È½Îã¡ÊÅìµþÃÏºÛÎáÏÂ5Ç¯3·î9ÆüÈ½·è¡¦Åìµþ¹âºÛÎáÏÂ5Ç¯11·î30ÆüÈ½·è¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡»ö·ï¤Î³µÍ×
½èÊ¬¹ÔÀ¯Ä£¤Ï¡¢¸¶¹ð¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê4Âæ¤¬½êÆÀÀÇË¡38¾ò2¹à¤Î¡Ö»ÈÍÑËô¤Ï´ü´Ö¤Î·Ð²á¤Ë¤è¤ê¸º²Á¤¹¤ë»ñ»º¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¾ùÅÏ½êÆÀ·×»»¾å¡¢¼èÆÀÈñ¤«¤é¸º²Á½þµÑÁêÅö³Û¤ò¹µ½ü¤·¤Æ¹¹Àµ½èÊ¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¸¶¹ð¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¥Õ¥§¥é¡¼¥êF50¤Ï¸º²Á½þµÑ»ñ»º¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢½èÊ¬¤Î¼è¾Ã¤·¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÁèÅÀ¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼èÆÀÈñ¤Î·×»»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸º²Á½þµÑ¤ò¹Ô¤¦¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡²ÝÀÇ³Û¤ËÂç¤¤Êº¹
ÄÌ¾ï¡¢¾ùÅÏ½êÆÀ¤Î·×»»¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¾ùÅÏ½êÆÀ ¡á ¾ùÅÏ²Á³Û ¡Ý¡Ê¼èÆÀÈñ¡Ü¾ùÅÏÈñÍÑ¡Ë¡Ý ÆÃÊÌ¹µ½ü¡Ê50Ëü±ß¡Ë
¡Ö¼èÆÀÈñ¡×¤¬¸º²Á½þµÑ»ñ»º¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èÆÀÈñ ¡á ¹ØÆþÂå¶â ¡Ý ¸º²Á½þµÑÁêÅö³Û
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1²¯±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò2²¯±ß¤Ç¾ùÅÏ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢
¡¦¸º²Á½þµÑ¤ò¹Ô¤¦¤È¼èÆÀÈñ¤Ï1,000Ëü±ß¡Ê1²¯±ß¡Ý9,000Ëü±ß¡Ë¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ï1²¯9,000Ëü±ß
¡¦¸º²Á½þµÑ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¼èÆÀÈñ¤Ï1²¯±ß¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ï1²¯±ß
¤È¤Ê¤ê¡¢²ÝÀÇ³Û¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
Ç¼ÀÇ¼Ô¤Î¼çÄ¥¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥êF50¤ÎÆÃ¼ìÀ¡Ë
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥êF50¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¼ÒÁÏÎ©50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ349Âæ¸ÂÄê¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿µÇ°ÈêÅª¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ÇîÊª´Û¤äÈþ½Ñ´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÃÏ°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¯ÇäÅö½é¤ÎÄê²Á¤Ï5,000Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ê¿À®25Ç¯°Ê¹ß¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç1²¯±ß°Ê¾å¤Î²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢´õ¾¯À¤äÅêµ¡ÅªÍ×°ø¤Ë¤è¤ë²Á³Ê¾å¾º¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤Ï¡ÖF50¤ÏÄÌ¾ï¤Î¼«Æ°¼Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢»ÈÍÑ¤ä·ÐÇ¯¤Ç¸º²Á¤·¤Ê¤¤»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ
¤·¤«¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÈ½¼¨¤·¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥êF50¤â¸º²Á½þµÑ»ñ»º¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¸ÂÄêÀ¸»º¤Ç´õ¾¯À¤¬¹â¤¯¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¿·¼Ö»þ²Á³Ê¤ò¾å²ó¤ë¼è°ú¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢
¡¡¡¡¡¡¡ ¹âÀÇ½¤Ê¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤¬²Á³Ê·ÁÀ®Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡¡¡¡¢ Åêµ¡¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤
¡¡¡¡¡¡£ À½Â¤¤«¤é18Ç¯¸å¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸º²ÁÍ×ÁÇ¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¦¡Ö½êÆÀÀÇË¡38¾ò2¹à¤Î¡Ø»ÈÍÑËô¤Ï´ü´Ö¤Î·Ð²á¤Ë¤è¤ê¸º²Á¤¹¤ë»ñ»º¡Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅª²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤Ï¸º²Á½þµÑ¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ç¤·¤¿¡£
È½·è¤Ø¤Îµ¿Ìä
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ÎÈ½·è¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥êF50¡á¼ÖÎ¾¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¿Þ¼°¤Ë°Íµò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼èÆÀÈñ¤ÎÆâÌõ¤ò¡Öµ¡Ç½ÌÌ¤Î²ÁÃÍ¡×¤È¡Ö´õ¾¯À¡¦ÈþÅª²ÁÃÍ¡×¤ËÊ¬¤±¡¢µ¡Ç½ÉôÊ¬¤Î¤ß¤ò¸º²Á½þµÑ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¦¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½²ÁÃÍ¡§2,500Ëü±ß¡Ê¸º²Á½þµÑÂÐ¾Ý¡Ë
¡¦´õ¾¯À¡¦ÈþÅª²ÁÃÍ¡§»ÄÍ¾ÉôÊ¬¡ÊÈó¸º²Á½þµÑÂÐ¾Ý¡Ë
°Ê¾å¤Î2ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¹çÍýÅª¤Ê¼èÆÀÈñ·×»»¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½¡Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥êF50¤ò1²¯±ß¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç
´ØÏ¢¤¹¤ëË¡¿ÍÀÇ¤ÎºÛ·èÎã
»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢À½¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¸º²Á½þµÑ¤òÇ§¤á¤¿ºÛ·è¡ÊÊ¿À®7Ç¯10·î12Æü¡¢Èó¸ø³«¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢²ÝÀÇÄ£¤Ï¡Ö¼ñÌ£Åª¤ÊÍøÍÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡¿Í¤Î»ñ»º·×¾å¤ÏÉÔÅö¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÛ·è¤Ï¡Ö½ÐÄ¥¤äÄÌ¶Ð¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿äÇ§¤Ç¤¤ë°Ê¾å¡¢Â»¶â»»Æþ¤òÈÝÇ§¤¹¤ë¤Î¤ÏÁêÅö¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¼Ò²ñÄÌÇ°¾å¤Ï¸Ä¿ÍÅª¼ñÌ£¤Ë¸«¤¨¤ë»ñ»º¤Ç¤â¡¢»ö¶ÈÍøÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤ÐË¡¿Í¤Î¸º²Á½þµÑ»ñ»º¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ê¤É¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤Ë¤ÏÍÍø¤ÊºÛ·è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¼ê¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¾ï¼±¤ò½Å¤ó¤¸¤ë²ÝÀÇÄ£¤«¤éÈÝÇ§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
È¬¥ÄÈø¡¡½ç°ì
Âçºå³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø