東京商工リサーチによると、2024年に「早期・希望退職」を実施した上場企業は57社（募集人員は約1万人）でした。これは前年比3倍超と、早期・希望退職を促す企業が増えていることがわかります。そんななか、自ら進んで早期退職した会社員の水戸さん（仮名・55歳）の事例をもとに、早期リタイア後に潜む「思わぬ落とし穴」のリスクとその対策をみていきましょう。辻本剛士CFPが解説します。

前年比3.2倍…増加する「早期退職」「希望退職」募集

近年、上場企業における「早期退職者」が増加傾向にあるようです。

東京商工リサーチの発表によると、2024年に実施された上場企業の早期・希望退職募集は前年比3.2倍となり、1万人を超える水準に達しました。

企業の組織再編や人員調整の流れを受けて、早期退職は大きな社会的関心を集めています。

［図表1］上場企業早期・希望退職推移 出所：東京商工リサーチ

そもそも早期退職とは、定年（通常60歳から65歳）を迎える前に会社を退職することです。一部の企業では「早期退職制度（早期退職優遇制度）」や「希望退職制度」を設け、条件を満たす従業員に対して退職を促すケースがあります。

「早期退職制度」と「希望退職制度」の違い

「早期退職制度」は、一定の年齢や勤続年数を満たす従業員が、定年前に退職を希望する場合に割増退職金などの優遇措置を受けることができる制度で、恒常的に設けられています。

一方の「希望退職制度」は、業績悪化や組織再編を背景に、一時的に募集される制度です。リストラの前段階として活用されることが多く、人員整理の意味合いが強いといえます。

早期退職の主なメリット・デメリットは［図表2］のとおりです。

［図表2］早期退職のメリット・デメリット 出所：筆者作成

なお、近年は退職金やこれまでの資産をもとに早期リタイアを実現する人も増えています。「FIRE」という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。

しかし、一見すると自由で幸福に思える生活も、実際にはそう単純ではないようです。

実際に早期退職した元会社員の男性の事例を通じて、早期リタイアの注意点をみていきましょう。

趣味は節約と資産運用…念願の「FIRE」を実現した男性

千葉県在住の水戸さん（仮名・55歳）は、10年以上前から抱いている夢がありました。それは、資産を築いて定年前に会社を辞めること。

水戸さんは独身ですが、一切の無駄遣いをすることなく日々の生活費を切り詰め、浮いたお金はすべて資産運用に充ててきました。

水戸さんには「資産が1億円を超えたら会社を辞める」という、明確な目標があったのです。

そのため、相場の波に翻弄されながらも長期的には着実に資産を増やし、55歳の時点でその残高は約7,000万円に達していました。

そんなある日、勤務先から「希望退職募集」の知らせが届きます。知らせを読むと、退職金は通常より割増しで支給されると書いてありました。

水戸さんは周囲に希望退職に応募するか尋ねてみたところ、同僚たちは一様に首を横に振ります。子どもの教育資金や住宅ローンといった大きな負担を抱えている人が多く、早期退職に応じる余裕はないそうです。

しかし、水戸さんは違います。彼にとって、これは長いあいだ待ち望んでいた絶好の機会です。提示された退職金の金額は3,000万円。この退職金を受け取れば、ついに目標の「資産1億円」を達成できます。

「長かった……これで夢が叶う」

こうして、水戸さんは希望退職に応募したのでした。

こんなはずでは…セカンドライフで直面した「想定外」

見事55歳でFIREした水戸さんは、念願のセカンドライフに突入。毎朝好きな時間に起き、テレビやゲームを楽しみ、気が向けば昼間からお酒を飲み、夜も自分のペースで好きな時間に眠りにつきます。誰にも縛られない、水戸さんにとって憧れ続けた暮らしの始まりでした。

しかし……その解放感は、長くは続きませんでした。自由を満喫できたのはせいぜい1ヵ月ほど。その後は時間を持て余し、日々に張り合いを見出せず、社会から切り離されたような孤独感に苛まれるようになりました。

節約と資産運用が趣味の水戸さんは、消費・浪費に対して罪悪感やストレスを抱いてしまうように。そのため、ただただ“なんの予定もない日々”を過ごします。

そんな調子で退職から1年が経ったころ、堅実な運用の甲斐あって、水戸さんは無職にもかかわらず資産を減らすことなく1億円台をキープします。しかし、資産の増加に反比例する形で水戸さんはどんどん元気がなくなっていきました。

俺より金ないくせに…水戸さんの“暴走”

有り余る時間で始めたSNSには、元同僚たちの仕事ぶりや家庭での充実した様子の投稿が並び、年末には楽しそうな忘年会の写真がアップされます。画面越しに見える笑顔が、自分にはない彼らの“日常”を突きつけるようでした。

「なんだよこいつら……俺よりも金持ってないくせに、なんでこいつらばっかり楽しそうなんだよ」

むしゃくしゃした水戸さんは、負けじと高級料理を食べ歩きハイブランドの服を買い、挙句の果てには全く興味のない高級車を購入。それらすべてをSNSに投稿しました。最初は好意的なリアクションをくれた元同僚たちも、エスカレートする水戸さんの暴走にドン引き。残ったのは「無駄遣いをしてしまった」という後悔と、さらに強い虚しさだけでした。

「このまま生きていても何も楽しくない」

ある日無意識にそう呟いた水戸さんは、自らの生命に強い危機感を覚えます。そこで、SNSでつながっていた会社の元人事担当に連絡を取ります。

「水戸です。もう一度働かせてください」

水戸さんが知らずにハマっていた“落とし穴”

水戸さんの歩んだ道のりは、資産形成の成功例であると同時に、FIREや早期退職に潜む落とし穴を示す事例でもあります。

経済的に余裕があるからといって、必ずしも幸福につながるとは限りません。水戸さんは「1億円を達成する」という数値目標に全力を注ぎましたが、その先でどのような生活を送りたいのかまでは考えていませんでした。その結果、自由を手にしても心の充実を感じられず、孤独感や虚しさを募らせる日々が続いたのです。

資産形成の本来の意義は、ただお金を増やすことにあるのではなく「生活の質」を高めることや「社会とのつながり」を持ち続けること。たとえば、趣味に打ち込む時間を確保する、地域活動に参加して人との交流を広げる、といった要素が加わることで、資産は初めて人生を豊かにする力を発揮します。

早期リタイアを検討する際には、経済的な備えと同時に「どのような生き方をしたいのか」を見つめ直すことが大切です。資産はあくまで手段であり、人生の目的を支える基盤に過ぎません。

人事「再雇用は受け入れられません」…水戸さんのその後

水戸さんは、人事担当に連絡をとったあと、元同僚にも直接頭を下げて再雇用を願い出ましたが、会社からの答えは「受け入れられない」というものでした。

資産は十分にあるため生活に困ることはありませんでしたが、「お金ではなく社会とつながりたい」という思いは日に日に強くなっていきます。

そんな折、地域の広報紙でボランティア活動の説明会があることを知りました。水戸さんはこれに参加し、地域のお祭りの運営や、こども食堂での手伝い、ゴミ拾いなど身近な活動に顔を出すようになりました。

はじめは慣れない作業に戸惑うこともありましたが、しだいに顔見知りが増え、感謝の言葉をかけられるたびに、胸のなかに充実感が広がっていきました。早期リタイア後には感じられなかった人との温かいつながりが、いまの水戸さんの支えになっています。

資産を守り育てることに加え、社会との関わりを持ち続けることが、本当の意味での豊かさにつながるのだと実感した水戸さんでした。

辻本 剛士

神戸・辻本FP合同会社

代表／CFP