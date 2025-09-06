WEST.濱田崇裕、『旅サラダ』新レギュラーに決定 起用に喜び「朝から楽しい事をたくさん経験させていただけそう」【コメント全文】
WEST.の濱田崇裕（濱＝異体字）が、ABCテレビのバラエティー番組『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00）の新レギュラーに決定。13日の放送から中継を担当する。レギュラー出演の初回は13日で、ふるさと・兵庫県で体当たり中継に挑む。
【画像】WEST.濱田崇裕がレギュラーに『朝だ！生です旅サラダ』新キービジュアル
番組として33年目の夏、新たに濱田をファミリーに迎え、フレッシュな風を取り入れる。濱田崇裕は起用について「朝から楽しい事をたくさん経験させていただけそうで、今からワクワクしています！」などと意気込みを寄せた。
●WEST.濱田崇裕、コメント
――番組オファーを聞いたときの心境は？
とても嬉しかったです。朝から楽しい事をたくさん経験させていただけそうで、今からワクワクしています！
――一番心に残っている旅の思い出は？
メンバー全員の撮影で行ったハワイです。またいつか、仕事で行った場所でメンバーとゆっくりできたら嬉しいですね。
――番組でいつか行ってみたい中継先は？
北海道で、海鮮丼やめちゃくちゃでかいカニを食べてみたいです！宮城でははらこ飯を食べてみたいし、秋田の稲庭うどんも魅力的！細いけどコシがあってツルツルしているうどん、いつか食べたいです。また、九州は有名なものはある程度食べたことがあるのですが、まだまだ知らないことがありそうなので、中継で行ってみたいですね！
――視聴者の皆様への意気込み・メッセージをお願いします
土曜日の朝から、視聴者の皆様が見ていて、そこに行きたくなるような、食べたくなるような現場をお届けできたらいいなと思っています。僕自身も「旅サラダ」を見ながら「行きたいなぁ」と独り言を言っているので(笑)、皆様をそんな気持ちにできたら嬉しいです。最初は不慣れでぎこちないかもしれませんが、毎回楽しい時間をお届けできるように精一杯頑張ります！
●山下浩司プロデューサー、コメント
旅サラダファミリーにWEST.濱田崇裕さんをお迎えします！
旅番組らしく日本全国を飛び回り、中継先の方たちと触れ合い、美しい景色や旬を伝えていただきます。
濱田さんと打合せでお会いした際に印象的だったのは礼儀正しさと笑顔、そして何より人と打ち解ける早さ！
人懐っこさが素晴らしい！中継にぴったりな方です。
これから各地で出会う方々ともすぐに仲良くなって、きっと楽しい中継を届けてくれるはずです。
ぜひご期待ください！
【画像】WEST.濱田崇裕がレギュラーに『朝だ！生です旅サラダ』新キービジュアル
番組として33年目の夏、新たに濱田をファミリーに迎え、フレッシュな風を取り入れる。濱田崇裕は起用について「朝から楽しい事をたくさん経験させていただけそうで、今からワクワクしています！」などと意気込みを寄せた。
――番組オファーを聞いたときの心境は？
とても嬉しかったです。朝から楽しい事をたくさん経験させていただけそうで、今からワクワクしています！
――一番心に残っている旅の思い出は？
メンバー全員の撮影で行ったハワイです。またいつか、仕事で行った場所でメンバーとゆっくりできたら嬉しいですね。
――番組でいつか行ってみたい中継先は？
北海道で、海鮮丼やめちゃくちゃでかいカニを食べてみたいです！宮城でははらこ飯を食べてみたいし、秋田の稲庭うどんも魅力的！細いけどコシがあってツルツルしているうどん、いつか食べたいです。また、九州は有名なものはある程度食べたことがあるのですが、まだまだ知らないことがありそうなので、中継で行ってみたいですね！
――視聴者の皆様への意気込み・メッセージをお願いします
土曜日の朝から、視聴者の皆様が見ていて、そこに行きたくなるような、食べたくなるような現場をお届けできたらいいなと思っています。僕自身も「旅サラダ」を見ながら「行きたいなぁ」と独り言を言っているので(笑)、皆様をそんな気持ちにできたら嬉しいです。最初は不慣れでぎこちないかもしれませんが、毎回楽しい時間をお届けできるように精一杯頑張ります！
●山下浩司プロデューサー、コメント
旅サラダファミリーにWEST.濱田崇裕さんをお迎えします！
旅番組らしく日本全国を飛び回り、中継先の方たちと触れ合い、美しい景色や旬を伝えていただきます。
濱田さんと打合せでお会いした際に印象的だったのは礼儀正しさと笑顔、そして何より人と打ち解ける早さ！
人懐っこさが素晴らしい！中継にぴったりな方です。
これから各地で出会う方々ともすぐに仲良くなって、きっと楽しい中継を届けてくれるはずです。
ぜひご期待ください！