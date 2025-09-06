OVAL SISTEM½é¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î½éÆü¸ø±é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡¡¾®¼¼Å¯ºÈ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¿·À±
¾®¼¼Å¯ºÈ¡Ê66¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë½÷À²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖOVAL SISTEM¡Ê¥ª¡¼¥Ð¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤¬5Æü¡¢½é¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î½éÆü¸ø±é¤òÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ÖTAKE OFF 7¡×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
Ìó100¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖSNS¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É7¶Ê¤òÈäÏª¡£ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤òÈéÀÚ¤ê¤ËJR»³¼êÀþ30±Ø¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò½ä¤Ã¤ÆÁ´30¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¥é¥Ã¥×¤Îmochiluca¡Ê¤â¤Á¤ë¤«¡¢28¡Ë¤Ï¡Ö¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÇÛ¿®¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£²ó½é¤Î»î¤ß¤Î¡Ø¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬³§¤µ¤Þ¤¬¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ï¤Û¤ÜËè½µ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯OVAL SISTEM¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥Ü¡¼¥«¥ë½»ÅÄ°¦»Ò¡Ê17¡Ë¤Ï¡Ö½éÈäÏª¤Î³Ú¶Ê¤ä¡¢º£¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ú¤·¤¤´ë²è¡¢¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤Î³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£»Ä¤ê29¸ø±é¡£OVAL SISTEM¤é¤·¤¯Ç®¤¯¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÆüº¢¤ÎÈè¤ì¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥®¥¿¡¼¤ÎiBerry¤Ï¡Öº£²ó¡¢½é¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡³§¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤Ë¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
mochiluca¤Ï¡ÖË¾·îÎ°³ð¡×Ì¾µÁ¤Ç±é²Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢21Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½»ÅÄ¤ÏºòÇ¯¡¢´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö´ÚÆü²Î²¦Àï¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Æü´ÚÎ¾¹ñ¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¼ã¤²ÎÉ±¤À¡£
iBerry¤Ï¾®¼¼ºîÉÊ¤Ë¿ôÂ¿¤¯»²²Ã¤·¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤³¤Ê¤¹±éÁÕµ»½Ñ¤¬¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÄÀÇÉ¤Î3¿Í¤¬ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£