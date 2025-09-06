ÁÄÊì»¦³²µ¿¤¤26ºÐÃËÂáÊá¡¢Ê¼¸Ë¡¡¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç²¥ÂÇ¤«
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï6Æü¡¢Æ±¸©Ê¡ºêÄ®¤Î½»Âð¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁÄÊì¤ÎÆ¬¤ò¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç²¥¤Ã¤Æ¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¶á½ê¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷Èø¾åµ±ÅÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¡áÆ±¸©Ê¡ºêÄ®¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÁÄÊì¤Ë¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌµ¿¦±Ñ»Ò¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï4Æü¸á¸å7»þ45Ê¬¡ÁÆ±9»þ¤´¤í¡¢±Ñ»Ò¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ç¸åÆ¬Éô¤ò¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç²¥ÂÇ¤·¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£Æ¬¤Ë²¥¤é¤ì¤¿º¯¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡5ÆüÄ«¡¢±Ñ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤Î³¬ÃÊ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¢¤ª¤à¤±¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ119ÈÖ¤·¤¿¡£