チャンネル登録者数190万人超の人気男女YouTuber「夜のひと笑い」が、2025年8月29日に動画を更新。メンバーのこうさんが、高級腕時計を購入したと報告した。

「めっちゃ欲しい時計あったんですよ」

夜のひと笑いは、元カップルのこうさんと、いちえさんによる男女コンビYouTuber。いちえさんが「最近買ったものあるらしいな」と切り出すと、こうさんは「大きい買い物なんで一応税金対策しとこうかな」と動画にする理由を冗談交じりに語り始めた。

「めっちゃ欲しい時計あったんですよ」というその品は、ロレックスのデイトナ。「週3投稿頑張った記念に買わせていただきました」とこうさんがドヤ顔で高級時計を見せるも、いちえさんは「これな、針多いねん、見にくいな」とバッサリ切り捨てた。

これまでにこうさんが買ったロレックスの腕時計は、300〜400万円ほどのものばかり。しかし、今回購入したデイトナはなんと1300万円と超高額だという。

この値段を聞き、いちえさんは何度も「え...？」と目を丸くし、「時計に？ほんまにわからんわ」と驚き。

続けて、いちえさんが「男の人ってよく時計買うやん。何がよくて買うん？」と聞くと、「これつけてたらどこでもいい対応してくれるな。お金使ってくれるってわかるから。裏からブランド品全部出してくれるし」とこうさんは明かし、高級ブランド店を訪れたときの「効力」を語った。

現在、こうさんが持っているロレックスの腕時計は合計3点。すべて含めると2000万円ほどになるという。ちなみに、ロレックスを買う際に支払ったお金は、銀行に行き個室に通されて、その場で渡されたと明かした。こうさんが訪れた店舗は1000万円しか渡すことができず、別の店舗をはしごしたそうだ。

コメント欄では、「2000万の買い物かっけぇ！」「時計似合ってます！素敵！！！」「2000万はえぐい笑」といった驚きの声が寄せられた。