明後日8日(月)の未明から明け方にかけては、約3年ぶりに日本の広い範囲で皆既月食が見られます。皆既月食が始まる時間や気になる天気について解説いたします。

約3年ぶりに日本で皆既月食

明後日8日(月)の未明から明け方にかけては、日本全国で皆既月食が見られます。前回が2022年11月8日でしたので、約3年ぶりの皆既月食となります。



明日7日(日)の夕方から昇った満月が、翌8日(月)の未明1時27分から欠け始めます。月が地球の影に隠れる皆既は2時30分から3時53分までと約1時間30分楽しめます。そのあとは再び月が見え始め、部分食の終わりは4時57分となります。月食ですが、月が完全に肉眼から見えなくなるわけではなく、赤銅色に輝く月となります。月の高度は地域によって違いますが(南の地域ほど月の高度は高い)、見える時刻は一緒になります。





(参考:国立天文台)

気になる天気は?

気になる天気ですが、北海道と関東甲信から九州の太平洋側にかけては晴れて、見える所が多いでしょう。東北や北陸から九州北部の日本海側では、前線や湿った空気の影響であいにくの天気となりそうです。雨の降る可能性もあり、厚い雲に覆われるでしょう。これらのお住いの方は、見える地域に移動も検討ください。



気温は西日本から東日本では25℃以上の所が多く、外で観測を予定されている方は、暑さ対策は行ってください。観測に夢中になり、水分を取ることを忘れがちになります。定期的に水分を取るように心がけてください。北日本の地域や標高の高い所では20℃を下回る所があり、これらの地域では羽織る物があると良さそうです。

月食とは?

地球は太陽の光によって、太陽と反対側に影が出来ます。この地球の影の中を月が通過する時に、月が暗くなったり、欠けたりする現象が「月食」です。



月食は、太陽と地球と月が一直線に並ぶとき(月が満月時)におこります。ただ、満月時に毎回、月食が起こるわけではありません。太陽の通り道に対して月の通り道が傾いているため、北側や南側にそれることが多く、今回の月食は日本では約3年ぶりとなります。