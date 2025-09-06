第1回【「メンバーとの年俸交渉もあります」…結成28年、クレイジーケンバンドが今も新作を出し続けられる理由】を読む

この9月、通算25枚目となる新作アルバム『華麗』をリリースしたクレイジーケンバンド（CKB）。そのヴォーカルで、ほとんどの曲を作っているのはリーダーの横山剣（65）だ。第1回でお伝えした通り、タイトルの“華麗”は“加齢”のダブルミーニング。もっとも、毎年新作を出しているというのだから、老け込んでいるヒマはない……というところではないだろうか。ロングインタビュー第2回では、新作について存分に語ってもらうこととしよう。【全2回の第2回：取材・文／神舘和典】

自分のドライブミュージックに

9月のアルバムリリースに先立って、7月に配信された曲「Summertime＊411」のサウンドは洗練されたAOR（アダルト・オリエンテッド・ロック。洗練された大人のロックのジャンル）のようだ。そこに色気のある歌声が乗り、小気味よいギターのカッティングと、野太いベースも歌い、力強いサウンドになっている。ともすれば見逃されがちだが、バンドの演奏力は極めて高い。

「この夏のドライブにはこのアルバムの曲ばかりかけていた」という横山の言葉に説得力を持たせる一曲だ。

「夏が近づくと、音が湧いてくるんです。僕は日本のじめじめした夏が大好き。湿度が上がると体調もよくなって楽曲が生まれます。毎年初夏から8月いっぱいが僕の絶頂期です。脳内でご機嫌な音楽が生まれて、鳴りやみません」

この時期にできた曲が「Summertime＊411」以外に「不良先生」「くらげ」……など。夏は無双状態で、自分を取り巻くあらゆるものが音楽になる。ラテンテイストの曲「不良先生」に登場するのは、プレイボーイ風の医者。モデルは横山の友人だという。

「はぶりが良くて、センスも良くて、音楽好きで、無類のカーマニアで、車庫にはフェラーリをはじめ複数の高級車が停めてあります。女性にもモテているはず。うらやましい！ その先生をモチーフに曲を書きました。『華麗』のジャケット写真も『不良先生』のイメージです」

夏の曲は夏のうちに

なすがまま生きるクラゲが哲学的、刹那的に歌われる「くらげ」。CKBで、クラゲは夏の終わりを表す季語として使われている。

「『タイガー＆ドラゴン』も『Percolation』も歌詞にクラゲが出てきます。クラゲの酢の物が大好きでね。子どものころの僕のクラゲの思い出は母親と鎌倉は長谷寺周辺の中華レストランへ行ったときのことです。母親が焼きそば、僕がクラゲを注文しました。焼きそばは180円。クラゲは1000円。子どもながらにショックを受けましたよ。思いもよらず贅沢をしてしまった。中國貿易公司という会社で働いていたころには、よくクラゲを運んでいました。重くてきつかった。僕はクラゲには特別な思いがあるんです」

夏ばかりに曲が生まれると困ることもある。アルバムが夏の曲ばかりになる。実際、CKBの歌詞の舞台は圧倒的に夏が多い。

「夏につくった曲をレコーディングすると、CDが完成してお店で売られるのは秋です。季節外れのアルバムになってしまう。だから今は配信をうまく利用しています。夏にできた夏の曲は、夏のうちに先行配信する。

『Summertime＊411』を7月にデジタル配信したのもその考えからです。配信はCDよりも早く世に出せますから。この曲はずっと共同制作しているクリエイター、Park君が用意したデモ音源に、僕のメロディと歌詞を乗せて、4分11秒に夏をギュッと閉じ込めた。それがタイトルの由来です」

曲は暑いほうが生まれる

地球全体で温暖化が進み、日本の夏も長くなった。それはCKBにとっては好都合らしい。

「夏の長期化とともに、曲を量産できるようになりました。今年も酷暑で、体調を崩されているかたにとってはおつらいことでしょう。そういう方々に対してはとても心苦しい。お見舞い申し上げます。ただ、7月生まれだからでしょうか、暑いほうが僕の創作意欲は刺激されるんです」

「加齢」の影響は無いのだろうか。

「メンバーはそれぞれ楽曲様のために健康管理をしているはずです。とくに、ホーンセクションの3人は体力を維持するためにすごく努力しています。管楽器は呼吸器と直結しているから、体力の衰えがすぐに音に表れるんですよ。トロンボーンのWAKABAさん（河合わかば）は僕と同年齢ですが、ツアー先の空港から会場までよく歩いています。移動するバスを途中下車して歩くこともあります。心肺機能が衰えないようにね。

僕はというと――、ジムに通ってますが、最近少しさぼりがちなので、反省しているところです。パーソナルトレーナーから自主的にトレーニングするジムに替えたのがいけませんでした。パーソナルのほうに戻ろうと思っています。ちょっと間隔があくと気まずくて、行きづらくなるんですが、そこは勇気をもってね」

マーケティングはやらない

それにしても、横山の頭のなかでなぜ曲がどんどん生まれてくるのか――。

「それはたぶん、R&B、ソウル、アジア系、シティポップ、歌謡曲……。特定のジャンルや音楽家ではなくあくまでも楽曲単位で聴いてきたからかもしれません」

あくまでも脳内から降りてきた楽曲を育てていく。だからマーケティングはやらない。

「タイアップの依頼があれば、それに沿う曲をつくる努力はしますよ。でも、流行を研究したり、市場調査をしたり、そんなことはしません。意図的にヒット曲をつくろうとして、実際にヒットすることなんてめったにないですから。自分が聴いて気持ちのいい曲、聴きたい曲や歌いたい曲を自分でつくり、自分で歌い演奏する。シンプルです。やりたい曲をやらなければ、音楽を続ける意味がないです」

そんな横山が思うCKBの音楽の本質とは――。

「僕たちはこれからも、人間の悲しみを決して暗くではなく陽気に歌っていくでしょう。音楽でダイナミズムを出せるのは、哀愁や情緒だと思っているんですよ。幸せや今でいう“リア充”を歌っても、リスナーの心には響かない。

もちろん、例外はありますよ。たとえば加山雄三さんが幸せを歌えば聴く人の心に届くと思います。誰もが幸せな気持ちを共有できる。でもそれは加山さんならでは、です。僕らCKBの音楽のベースはやっぱり哀愁です。切なさです。悲しみです」

