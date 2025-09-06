日常生活において「俺の話を聞け」というフレーズが脳内で響いた経験を持つ方も多いことだろう。「タイガー＆ドラゴン」のヒットから20余年、クレイジーケンバンドはいまなお活発に活動を続けており、今年も新作を発表。そのままツアーに突入する。還暦すぎてなおエネルギッシュなリーダー・横山剣に、バンドを長続きさせる知恵から新作秘話まで、音楽ライターの神舘和典氏が聞いた。【全2回の第1回：取材・文／神舘和典】

加齢に向き合って

クレイジーケンバンド（以下・CKB）のヴォーカリストでメインコンポーザー、自称“東洋一のサウンドマシーン”横山剣（65）はタフだ。ベテランの域に入りながらなお、毎年確実に新作を発表し続ける。

今年もCKBは新作をリリースした。通算25枚目となるアルバムのタイトルは『華麗』。新作を発表すると、総勢11名の“大所帯バンド”を率いて精力的に全国ツアーも行う。これも毎年の恒例行事である。

「CKBは結成して28年。僕の年齢は65歳。人は平等に年齢を重ね、僕も今、加齢を実感しています。頭のなかのイメージのとおりに身体が動かなかったり、段差のない場所で転んだりね。アルバムはそれにちなんで『華麗』にしました。“加齢”とのダブルミーニングです。タイトルの文字は“brilliant”。でも、実は“aging”でもある、とね。でもね、気持ちは17歳のときのままです」

音楽へのパッションはまったく衰えていない。前述の通り、CKBはほぼ毎年の夏から秋に必ずオリジナルアルバムを発表する。

「性質なのか、体質なのか、頭の中でどんどん曲が生まれてきちゃうんですよ。そういう身体になっている。僕の場合、新作は1年に1枚のペースが合っています。3年に1枚、4年に1枚でいいと思ったら、曲が生まれない身体になっちゃうんじゃないかな」

そして、完成した楽曲はすぐにリスナーに届けたくなる。

「人間って、体内でできたものはどんどん体外に出さないと気持ち悪いでしょ。身体のなかにためておくのは健康によくないですから」

新作とツアーのサイクルを回す

なかなか作品ができないミュージシャンが聞いたら、嫉妬でおかしくなるのではないだろうか。

「僕にだって、好不調の波はありますよ。洪水のように何曲も生まれることもあれば、便秘のようになかなか外に出てくれないこともある。1か月くらい冴えない音ばかりが脳内で鳴ることもある。そういう時期は、あっさり諦めます」

ベテランアーティストは大きく二分される。まず、新曲はほとんど発表せずに、かつてのヒット曲で懐メロ的にコンサートを行うタイプ。新曲を制作しないので、少ないコストで活動できる。ヒット曲を聴けるのでれば、新曲がなくてもファンの多くが満足している様子だ。ベテランの多くはこのパターンかもしれない。

もう一方は、キャリアを重ねても毎年新作を発表し、新曲を中心にセットリストを組んだツアーを行うタイプ。CKBはこちらだ。ベテランの領域になっても、このスタイルは崩さない。

「新曲がどんどんできてしまうから、アルバムもできる。すると、新しい曲を皆さんの前でやりたい。聴いていただきたい。その願望はまったく変わりません。それに、そもそも過去のヒット曲を中心にライヴをやることはCKBには不可能です。ヒットは1曲しかありません（笑）。ですから、新曲を歌わないとしたら、ツアーをやる意味を見出せません」

社長としての仕事

このハイペースを維持するには、当然、ビジネス面での支えが必要になる。CKBの場合、事務所を経営するのは“社長・横山剣”。

どのようにして“新作とツアー”のサイクルを持続可能にしているのか。経営方針はあるのか。

「40数年前、僕はクールスR.C.というバンドのヴォーカリストでした。そこでベースを弾いていたトニー萩野とはじめた会社がCKBの事務所、ダブルジョイレコーズです。第2ギターのガーちゃん（新宮虎児）に200万円を借りて当時、有限会社をつくりました。CKBのメンバーは全員年間契約。毎年契約更改の場を設けています。面談の担当は萩野。メンバーは僕に言いづらいことも、萩野には言いやすいのでしょう」

バンドは人数が多いほうがもめない

プロ野球などと同様、交渉によって年俸が決まるというのだ。査定対象項目は音楽の力量、前年の貢献度等々。

「基本はメンバー全員同額です。そこから、楽曲のアレンジへの貢献度やテレビ出演などインセンティブがプラスされます。Tシャツやタオルなど物販については、ロイヤリティを渡しています。

メンバーがCKB以外の仕事をやった場合は、全額本人の収入です。会社としては、義理人情と民主制と独裁制をイイ湯加減に調整してるので、いまのところはたぶんうまくいっています。大所帯であることをよく心配されますが、バンドは人数が多いほうがもめません。それぞれを思いやる気持ちが強くなるんじゃないでしょうか。

実は、ビジネス書とかビジネス雑誌を読むのは嫌いじゃないんですよ。『プレジデント』とか、昔なら『ビッグ・トゥモロウ』とか。でも、自分がそういう方面にはあまり向いていないことも、長い間やっているとわかってきました。任せるところは任せたほうがいい、という考えに年齢を重ねるうちになってきました。そうして、ある程度人に任せるようになってからのほうがうまくいっている気がします」

楽曲のために自分はなにができるか

加えてCKBが円滑に機能している理由は、楽曲最優先を徹底していることが大きいという。

「バンドにとって一番大切なのは、事務所の社長でもリーダーでもなく、楽曲です。僕は“楽曲様”と言っていますが、バンドの誰よりも楽曲を崇め奉る。楽曲のために自分はなにができるかを全員が意識しています。そこにブレがない限り、CKB内に大きな問題は起こらないと思っています。メンバー同士、けんかはしますが、仲はいい。ツアーの楽屋ではみんなでずっとしゃべっています。オフには一緒にツーリングに出かけているくらいです」

CKBはこれからも今のスタイルを続けていく。

「僕の脳内に生まれてきた曲を発表して、ツアーを続けていきます。幸い、レコード会社も新作をつくってくれ、と言ってくれていますから」

