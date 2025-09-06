日本テレビが全国ネットで生放送する毎年恒例のチャリティー特番「24時間テレビ」。寄付金着服事件も影響してか、今年の視聴率は不調だった。しかし、チャリティーマラソンのランナーを務めた「SUPER EIGHT」の横山裕（44）にとっては、悪くない結果だったという。

＊＊＊

【実際の写真】“目がうつろ”な瞬間も… 汗だくで走り続ける「横山 裕」44歳

「顔と名前が一致しない視聴者も多かったのでは」

8月30日から31日にかけて放送された今年の「24時間テレビ」は、平均世帯視聴率が11.0％。目玉企画のチャリティーマラソンが始まった1992年以降、ワースト記録となった。

「敗因はやはりキャスティングでしょう」

横山 裕

とは、日テレ関係者。

「事実上の主役となるランナーを横山が務めることが発表された7月31日以降、局内では失望の声が広まりました。“最低視聴率を記録する”とまで予言する社員もいたほどですが、本当に的中してしまった」

横山は、何より知名度に問題があったという。

「スタートエンターテイメント社（旧ジャニーズ事務所）に所属する『SUPER EIGHT』自体は有名なグループです。とはいえ、同社の中では後輩の『Snow Man』『SixTONES』『King ＆ Prince』らに人気の面では劣る。それに、大ヒットバラエティー『月曜から夜ふかし』（日テレ系）でマツコ・デラックス（52）と共にMCを務める村上信五（43）は知っていても、同じグループの横山は、顔と名前が一致しない視聴者も多かったのでは」（同）

永瀬廉の登場時間

寄付を呼びかける重要な役回りである「チャリティーパートナー」には今を時めく「King ＆ Prince」を抜てき。だが、メンバーの高橋海人（26）は体調不良で急きょ、出演中止に。

「残る永瀬廉（26）は出演しましたが、登場時間が短く、これもファンを落胆させたはず。日テレは昨年、ジャニー喜多川氏の性加害問題に対する批判に配慮し、スタート社のタレントを主要な役には起用しませんでした。今年はクレーム覚悟、むしろ鳴り物入りで復活させはしたものの、そのかいもなく視聴率に寄与しなかったと思われます」 （前出の日テレ関係者）

鳥取県の系列局、日本海テレビの元局長が1118万円の寄付金を着服した事件も暗い影を落とした。

「業務上横領の罪に問われた元局長に今年7月、懲役3年執行猶予5年の有罪判決が下されたばかりでした。そのせいで放送前は、番組を盛り上げるお祭りムードも抑制気味でした。派手な番宣企画の類いは、ほぼ流されなかったのです」（同）

やす子と比較してみると

だが、全てが不首尾に終わったわけではない。

「番組開始早々に走り始めた横山には、視聴率全体を押し上げるほどの力はありませんでした。とはいえ、クライマックスでは十分見せ場をつくりました」（前出の日テレ関係者）

事実、100キロ超を走って憔悴（しょうすい）しきり、目もうつろな彼がゴールを迎える時間帯、世帯視聴率は19.5％を記録。これは芸人のやす子（27）がランナーだった昨年の同時間帯と比べてわずか0.2％低いだけだった。

「ゴール時点での募金総額は約7億40万円で、こちらは昨年の約5億493万円を上回った。終盤に差しかかった頃、母をがんで早くに亡くした逸話や二人の弟が児童養護施設に入っていたことなど、横山の過酷な生い立ちが繰り返し強調されましたからね。105キロを完走して“オカン、いま見てんのか？ オレ、やったぞ！”と叫んだ姿は、大いに視聴者の涙腺を緩ませたでしょう。これだけでも彼のタレント価値は急上昇。グループ内で村上に次ぐ人気者になった。そんな声も聞こえてきます」 （同）

終わりよければ全てよしか。まさに体を張って走り切り、勝ち得たものも多かった「24時間」だった。

「週刊新潮」2025年9月11日号 掲載