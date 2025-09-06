「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者の芸人がダイアン津田との不仲を告白した。

【映像】ダイアン津田と不仲の芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには加藤史帆が出演。

人気者になり、地位も名誉も手に入れてツッコミがないがしろになっているダイアンの津田篤宏。この日は、初心を忘れてしまった津田に、ツッコミのキレとイジられる快感を取り戻してもらうため、30分間、イジらないで放置プレイをする企画「イジられる快感を取り戻せ！ダイアン津田30分放置プレイチャレンジ 2025」が放送された。放置プレイに協力する芸人として、中山功太、ネゴシックス、はんにゃ.の金田哲、ガクテンソクのよじょうが登場した。

津田とは同期で若いころから仲が良かったという中山とネゴシックス。18年前に同期の芸人仲間で旅行に行った際の20代のころの写真が公開されると、ノブは「若い！」と声をあげた。そこには大悟も写っており「津田のTシャツ覚えてるわ」と当時を懐かしんだ。

しかし中山は「僕ちょっと申し訳ないんですけど問題がありまして…」と切り出し、「津田っちとは大阪の時仲良かったんですけど、東京に行ってからは不仲になってきた」と告白。津田から「あいつはもうおかしい、頭おかしい」と売れていないことを揶揄され、中山も腹が立っていたという。関西の番組で中山が「津田は『ゴイゴイスー』も抜くときと本気でやるときがある」と話した後に、「ピエロが乗る玉選ぶなクソが」と発言すると、それに津田が激怒。電話で「何言うてくれてんねん！」と強く抗議されたことを振り返った。

ノブは「功太の言ってることも一理あるというか、あいつは乗る玉選ぶよな」と述べ、中山も「ほんまに、選びます」と同意。その後もノブは「これ結構危ないと思うのよ。この前も『鬼レンチャン』でキングコングの梶原にいじられたんだけど一切返さなかった」と津田の様子を解説。大悟も「本気でキレて（笑）」と明かした。

さらに、ノブは「ゴルフの企画で梶原に『え！津田緊張してんじゃん！』て言われたら津田、鬼みたいな顔しながら『まぁな』と返していた」と語り、笑いが起きていた。