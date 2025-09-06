©ABCテレビ

毎週土曜深夜にお届けしているWEST.の冠番組「リア突WEST.レボリューション」。9月6日の放送からは、重岡大毅と中間淳太が挑んだ「紋別エリアスタンプラリー」の模様を2週に渡ってお届け。

この企画は紋別観光振興公社とリア突がコラボ！ 放送翌日の9月7日(日)から、実際に北海道・紋別エリアで2人がまわったルートを巡ることができる「紋別エリアスタンプラリー」が開催される。

このスタンプラリーに最初に挑むという重大ミッションに選ばれたのが重岡と中間。紋別の地に連れていかれ、突然「コラボスタンプラリーが始まる」と紋別観光振興公社の方に告げられた2人は、「（企画を）やる前に教えてくれ！」と大声を上げながらも士気は高めにスタート。

しかし、2人に渡されたスタンプラリーのボードは実際に使われるものではなく、「紋別からの挑戦状」として場所のヒント＋全7ヵ所中3ヶ所に謎解き要素が含まれたもの。スタジオで見守るWEST.メンバーにも同じものが配られ、全員で謎解き気分を味わいながら見ていく。

最初のターゲットを定めた2人は、道ゆく子どもに教わったスポットへ。撮影許可取りも自力で、がルールのためまずは重岡が向かったところ、「『かっこいい人来た！』って言われた」とニヤケ顔で戻ってきます。しかしそこはスタンプラリーとしては空振り。「これは時間かかるぞ～！」と腹をくくる。

2人に与えられた制限時間はなんと10時間！ 広大な紋別エリアを回り、そのたびに撮影許可取りに走る2人は、いつしか「許可取り結果発表」のミニコント？に興じるように。はじめは「しょーもな！」と言っていたメンバーも、「おもんなくて好き！」とだんだんトリコになっていく。

2週にわたる奮闘を見終え、「スタンプラリーってこんなクオリティーなんや！」とメンバーがその高クオリティーに感嘆した今回。重岡と中間は「紋別からの挑戦」に打ち勝つことができたのか。2人の珍道中ぶりと合わせて、最後までぜひご注目を！

【番組情報】

「リア突ＷＥＳＴ.レボリューション」

９月６日(土) 深夜１時00分～１時30分放送

※10月４日（土）より毎週土曜深夜０時00分～０時25分放送

（関西ローカル）

【紋別観光案内所】

https://tic.mombetsu.net/

【リア突WEST.×紋別エリア 特別スタンプラリー特設サイト】https://www.jalan.net/jalan/doc/news/button/2006169300