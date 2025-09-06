既婚者男性だとわかっていながら、無神経な行動をする女子っているようです。天然なのかわざとなのか……。後者だとしたらかなり厄介な人物ですよね。今回は、既婚者男性に手作り弁当を渡す女子の話をご紹介いたします。

頼んでもないのに手作り弁当

「毎日妻がお弁当を作ってくれるのですが、ある日派遣で新しくうちの会社に来た女の子になぜか好かれてしまって、無理やり手作り弁当を渡されてしまいました……。勝手に作ってきたとはいえ、食べ物を粗末にするのは心が痛むため仕方なく食べることに。でも普段妻が作ってくれるお弁当は、健康面を考えたヘルシーなメニューや味付けなのに対し、その子の作る料理は脂っこくて味付けも濃いため胸焼けしてしまって。まぁお弁当を2個も食べてるから、胸焼けするのは当然なんだけど……。

しかも次の日出社すると『昨日のお弁当どうでしたか？』と聞かれたため、胸焼けしたとは言えず『おいしかったです』と答えたら、どうも前向きに捉えたみたいで、そこから毎日お弁当を作ってくるように。いい加減迷惑だったから断ったら、急に目も合わせてくれなくなりましたよ……。ホッとしたけど、なんか極端すぎてちょっと怖いですね」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 既婚者の人に手作り弁当を渡すって、神経が図太すぎますよね。頼んでもないのにお弁当を作ってこられても迷惑なだけです。最初からはっきりと断っておいたほうがよかったのかもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。