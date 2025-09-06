¡Ú ÊÝ²ÊÍÎ¤ ¡Û¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤òÅé¤à¡Ö¡ØÍÎ¤¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ï²Î¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×Í¥¤·¤µ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·ÎÞ
Ì´¥°¥ë¡¼¥×½êÂ°¤Î²Î¼ê¡¦ÊÝ²ÊÍÎ¤¤µ¤ó¤¬¡¢º£·î4Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ²Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¼«Á³¤Ë²Î¤¤¤³¤Ê¤µ¤ìÂçÂº·É¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¡¢ÎÞ¤Î´éÊ¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶¤µ¤ó¡Ä
¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¼«Á³¤Ë²Î¤¤¤³¤Ê¤µ¤ìÂçÂº·É¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤â¡¢»ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¡¼¤ò²¼¤²¤Æ²¼¤µ¤ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤Í¥¤·¤µ😣¡ÖÍÎ¤¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ï²Î¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ(T_T)
»×¤¤½Ð¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¸å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¼ê¤ò°®¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þÀÞ¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¶¶¤µ¤ó¤â
Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿m(_ _)m
¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯6·î11Æü³«ºÅ¤Î¡ØÌ´¥°¥ë¡¼¥×20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÙÅì¶á¹¾¸ø±é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÅÙ¡¹¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð±é¤òµÙ»ß¤·¡¢ÎÅÍÜ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ¾õ¤¬µÞ·ã¤Ë°²½¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶¤µ¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤ËÌ´¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ñ¸«¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¿ÇÃÇ½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë·ÚÅÙ¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï±¦Æ¬ÄºÍÕÇ¾¹¼ºÉ¤òÊ»È¯¡£µîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¡¢ÃæÄøÅÙ¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
