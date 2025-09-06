フリーアナウンサー有働由美子（56）が5日放送されたニッポン放送「うどうのらじお」に出演。

8月30日、歌手和田アキ子がパーソナリティを務めるラジオ番組、同局「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」にゲスト出演した際のことを振り返った。

有働は冒頭の近況トークで「今週はいろんな人に“聞いたよ”って言われましたでございますね」と「アッコのいいかげんに1000回」に出演した件に触れた。そして「わたくしはアッコさんの前で、丸裸になって答えちゃったんですけど。きっと編集でいろんなことを差し引いてくれるんだ、と思ったら、かなりそのまんま（放送された）」と述べた。

アシスタントの熊谷実帆アナウンサーが「攻めてましたね。有働さんとアッコさん」と話すと、有働は「そうですね。すべて“ファクト”（事実）に基づき、経験談をお話ししたまでの話なんですけどね」などと答えた。

有働は「アッコの−」の中で、かつての野球選手との“変装お泊まり愛疑惑”報道の真相を話したり、「NHK紅白歌合戦」の裏話などを和田とのトークでぶっちゃけて話し、大きな反響を呼んでいた。