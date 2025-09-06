

ここ数年は“高嶺の花”状態だったサンマですが、今年は豊漁。これまでよりも食卓に並ぶ機会が増えそうです（写真：筆者撮影）

料理の腕を上げるために、まず作れるようになっておきたいのが、飽きのこない定番料理です。料理初心者でも無理なくおいしく作れる方法を、作家で料理家でもある樋口直哉さんが紹介する『樋口直哉の｢シン・定番ごはん｣』。今回は、手軽にフライパンで調理できる「サンマの塩焼き」をご紹介します。

炭火やグリルを使わなくても大丈夫

サンマは漢字で「秋刀魚」と書くように、秋の味覚を代表する食材。昔はたくさん穫れましたが、このところは水揚げ量が減少。今ではすっかり高級魚なので、あまり紹介していませんでしたが、今年は形のいいものが出回っているので取り上げます。

一年に1度は食べたいのがサンマの塩焼き。炭火を起こしたり、魚焼きグリルで焼くとおいしいですが、今回は手軽にフライパンで焼きます。

サンマのおいしさはその脂にあり、焼きすぎると破けた皮から脂が吹き出し続け、食べる頃にはパサパサになってしまいます。20年前のサンマであればそれでも十分に脂が残っていましたが、最近のサンマは大きなものでも脂がそこまでないので、加熱しすぎには注意してください。

一方、安全性を考えると内臓までしっかりと火を通す必要があり、中心温度で75℃を1分維持するのが基本です。しっかりと加熱をしつつ、脂を逃さない。それを実現するためのレシピを考えました。



すだちが定番ですが、省略しても問題ありません（写真：筆者撮影）

サンマの塩焼き

材料 2人分

さんま 2尾

塩 適量

小麦粉 適量

酒 大さじ1

大根 3cm

すだち 1個

昔、サンマは日本近海で穫れましたが、今では漁場が離れたため、鮮度がいいものが減りました。それでも、目が澄んでいるものは鮮度がよく、臭みも少ないでしょう。

また、サンマは大きいものほど価格は高くなりますが、脂が多く、味もいいとされています。なるべく顔が小さく、肩が張っているもの（＝体が大きい個体）は脂がのり、おいしいサンマである確率が高いです。



上が鮮度のいい個体、下が鮮度の落ちてきた個体。尾の部分の身に厚みがあるサンマもいい個体です（写真：筆者撮影）

もう1つ、鮮度を見るポイントが肛門と生殖器。はっきりと穴がわかると、鮮度がよく、焼きやすいです。一方、鮮度が落ちてくると2つの穴がつながってしまい、色も黒っぽくなり、焼くと裂けてしまい、ハラワタが出てきてしまうことがあります。選ぶ機会があれば観察してみてください。

下準備のポイントは尺塩と小麦粉

サンマは意外と汚れているので、包丁を立てて尾から頭に向かってなぞり、鱗と汚れを取り除きます。水で洗い、表面の水気を拭き取ります。そのままだとフライパンに入らないので、半分に切ります。

両面に塩を振りましょう。薄く、かつ全体に塩がまぶされているのが大事です。そのためにはやや高い位置から塩を振るといいでしょう。30cmくらいの高さから塩を振ることを日本料理の世界で「尺塩」と言います。

表面にパリッとした焦げ目をつけつつ、脂を逃さないために、小麦粉を薄く振ります。小麦粉を振ると焦げ目が早くつき、脂（と水分）が抜けるのを防げるからです。本来の塩焼きの場合は粉を振りませんが、フライパンで焼くための工夫とご理解ください。



小麦粉は薄力粉を使っていますが、強力粉でも問題ありません（写真：筆者撮影）

フッ素樹脂加工のフライパンを中火にかけ、サラダ油大さじ2分の1（分量外）をなじませたら、盛り付けたときに表になる面から焼き始めます。魚は頭が左というのが盛り付けの基本なので、頭が右になるように並べます。

1分経ったらふたをして、焼き続けます。2分経ったら焼き色を確認し、裏返して反対側を焼きます。ここで酒を投入し、ふたをして蒸し焼きにします。



酒を入れることでフライパンの温度も下がります（写真：筆者撮影）

そのまま2分加熱します。冒頭で「サンマを上手に焼くには加熱しすぎに注意すること」と述べました。内臓に火を通すには時間がかかるので、フライパンで普通に焼くだけだと加熱しすぎてしまいます。そこで酒を加えて蒸し焼きにすることで、加熱時間を短縮する手法です。

酒を加えて蒸し焼きにしたことで、表面が湿ってしまうので、最後に火加減を弱火に落とし、表になる面を1分焼いたら出来上がりです。



大根おろしが合います（写真：筆者撮影）

お皿に盛り付けてから1分待つと、完全に火が通ります。つまり、加熱時間はフライパンで6分＋余熱で1分です。

サンマの調理法をめぐる悩ましい問題

小麦粉を振っているのでパリッと焼きやすいはずですが、フライパンのフッ素樹脂加工が剥がれていると皮がくっついて破れるリスクがあります。その場合は、フライパン用ホイルなどを使うとくっつきにくく、上手に焼けます。

サンマが獲れている、豊漁である、というニュースが流れていますが、資源量自体は低水準のままですし、エサとなる動物プランクトンの減少などで、サンマは今後、小型化することが予想されています。

小さなサンマには脂がないので、調理法も変わっていくでしょう。今のところは小麦粉を振るくらいの工夫で乗り切れそうですが、魚をめぐる問題はいろいろと考える必要がありそうです。

（樋口 直哉 ： 作家・料理家）