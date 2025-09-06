ノートPCも充電できる、60ワットのパワーをこの一台に【サンワサプライ】のモバイルバッテリーがAmazonに登場中‼
約4時間でフル蓄電。仕事も旅も、止まらない【サンワサプライ】のモバイルバッテリーがAmazonに登場!
サンワサプライのモバイルバッテリーは、、最大60ワットの高出力に対応したモバイルバッテリー。大容量を備え、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンをはじめ、タブレットやスマートフォンまで幅広い機器を1台で充電できる。
USB PD規格による充電は、接続機器の仕様に応じて出力電圧を自動で切り替えるため、機器に合わせた最適な電力供給が可能。Type-Cポートからは最大60ワットの出力に対応しており、ノートPCの充電にも十分な性能を備えている。
USB-Aポートを2口搭載しており、従来のUSBケーブルを使用してスマートフォンなどのUSB充電機器にも対応。複数機器の同時充電が可能で、外出先や出張時にも活躍する。
本体への蓄電もUSB PD規格に対応しており、USB PD 30W以上のACアダプタ（別売）を使用することで、約3〜4時間でフル充電が可能。急ぎの場面でも素早く蓄電できる設計となっている。
高出力・高速蓄電・多機能を兼ね備えた本製品は、ビジネスユースにも最適なモバイルバッテリーとして、日常から出張・旅行まで幅広く活躍するアイテムだ。
