こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

「記録的な猛暑」という報道を連日目にしませんか？ そんな現代では、快適に過ごしたり熱中症を予防するために、温度はもとより湿度にも注意が必要です。

8月19日に発売し、数値に基づく快適度を楽しく可視化＆高精度を徹底しているXiaomi（シャオミ）の「スマート温湿度計 Pro」なら、しっかりチェックできますよ！

Xiaomiスマート温湿度計Pro 温湿度モニタリング 高精度チップとセンサー搭載 見やすいEインクディスプレイ スマート接続対応 6か月間の温湿度変化記録 自由な設置スタイル 直感的な絵文字表示 12時間・24時間表示の切り替えに対応 2,980円 Amazonで見る PR PR 2,980円 楽天で購入する PR PR

多角度から見やすい、絵文字でわかりやすいディスプレイ

「スマート温湿度計 Pro」は、表示が印刷された文字のように見える「E-inkディスプレイ」を搭載。あらゆる角度から時刻や数値がはっきりと視認できます。

また、温湿度レベルが「快適」「不快」を表す絵文字で視覚的に表示され、快適度がひと目でわかる仕組みに。つまり部屋の機嫌がわかるわけです。

「見やすさ」「わかりやすさ」に寄り添ってくれていますよね。

高精度モニター×履歴データで熱中症対策ができる

高精度リアルタイムクロック（RTC）チップとスイスSensirion社製の高精度センサーを搭載している点も、高ポイントです。正確な時刻を高解像度で表示し、わずかな温度・湿度の変化も逃さず検知してくれるんです。

しかも、その高精度で過去6か月間の温湿度変化を記録。このデータをチェックすることで、冷暖房・加湿器・除湿機などの稼働時間を最適化し、熱中症予防や無駄な電力消費の防止も目指せるわけです。

詳細な履歴データは、Mi Home／Xiaomi Homeアプリでデバイスを検索・追加すると確認できるそうですよ。

おうちに「スマート温湿度計 Pro」を取り入れて、賢く酷暑対策しましょう！

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

