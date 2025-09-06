太川陽介が京王線でぶらり途中下車の旅
2025年9月6日放送の「ぶらり途中下車の旅」は京王線の旅。
旅人は、太川陽介。
京王線
新宿から京王八王子・橋本・高尾山口を結ぶ路線。
通勤通学はもちろん、多摩動物公園や高尾山など身近な行楽地への交通手段として1日175万人に利用される人気の路線です。
今週の旅人：太川陽介
1959年1月13日生まれ。京都府出身。
1976年「陽だまりの中で」でレコードデビュー。キャッチフレーズは『昇れ！太陽くん』。
翌年『Lui-Lui』の大ヒットでレコード大賞・新人賞を受賞。現在は、舞台、テレビに活躍中。
おじゃましたところ
高尾山口駅高尾山ふもと公園
長沼駅とんかつ 金の豚おか田
多磨霊園駅彫刻家 馬塲稔郎さん
千歳烏山駅factories.tokyoTAMILABたこぜんnope
高尾山ふもと公園（高尾山口駅）
高尾山口駅を出てすぐ！子供でも水遊びができる浅瀬の川がある公園
【最寄駅】京王線「高尾山口駅」から徒歩1分
【所番地】東京都八王子市高尾町2228-2
【電話番号】042-620-7271
【ホームページ】https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisetsu/009/p030923.html
【X】https://x.com/hachioji_parks
とんかつ 金の豚おか田（長沼駅）
とんかつにチョコレートトッピング？！元常連客の2代目が受け継ぐ独創的なメニューの数々
【最寄駅】
京王線「長沼駅」から徒歩45分
京王線「南大沢駅」から徒歩30分
京王線「南大沢駅」から京王バスで停留所「由木折返場」下車し徒歩2分
【所番地】東京都八王子市下柚木605-9
【電話番号】090-6520-7094
【営業時間】
＜昼の部＞11:30〜14:30
＜夜の部＞17:30〜21:00
＜酒の部＞20:00〜23:00（金曜・土曜日のみ）
【定休日】
不定休（※Instagramでご確認ください）
水曜日の＜夜の部＞は定休
【Instagram】https://www.instagram.com/kinnobuta_okada/
彫刻家 馬塲稔郎さん（多磨霊園駅）
その道22年の木彫り彫刻家が生み出す、発想豊かなユニーク彫刻作品
【ホームページ】https://animalier.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/baba_kun/
factories.tokyo（千歳烏山駅）
革工房にプロダクトデザイナーが仕掛けるタコス店が入ったシェア工房
【最寄駅】京王線「千歳烏山駅」から徒歩12分
【所番地】東京都世田谷区粕谷1-15-2
【電話番号】080-3830-0026
【Instagram】https://www.instagram.com/factories.tokyo/
タコス屋（TEXMEXTMXCN）
【営業時間】
＜ランチ＞11:00〜14:00
＜ディナー＞18:00〜22:00
【定休日】火
TAMILAB（千歳烏山駅）
使い古しのスケートボードの板をおしゃれで使いやすい靴ベラに再生する工房
【最寄駅】京王線「千歳烏山駅」から徒歩12分
【所番地】東京都世田谷区粕谷1-15-2 2F・B1F
【ホームページ】https://www.tamilab.net/
【Instagram】https://www.instagram.com/tamilab_/
たこぜん（千歳烏山駅）
ソースにねぎマヨ！テイクアウト専門のたこ焼き屋さん
【最寄駅】京王線「千歳烏山駅」から徒歩2分
【所番地】東京都世田谷区南烏山5-18-15
【営業時間】11:30〜20:00（※生地が終了次第、閉店）
【電話番号】070-3966-7402
【定休日】火（※時々、不定休）
【Instagram】https://www.instagram.com/takozen0523/
nope（千歳烏山駅）
豚の角煮の宝塔肉とは？ワインとスパイスにこだわる創作中華のお店
【最寄駅】京王線「千歳烏山駅」から徒歩2分
【所番地】東京都世田谷区南烏山5-18-15 光洋ビル2階
【営業時間】
＜ディナー＞17:00〜23:00（最終入店21:00）
＜金・日のみランチ＞12:00〜14:00
【電話番号】03-5969-9800
【定休日】不定休
【Instagram】https://www.instagram.com/nope.tokyo/