2025年9月6日放送の「ぶらり途中下車の旅」は京王線の旅。

旅人は、太川陽介。

京王線

新宿から京王八王子・橋本・高尾山口を結ぶ路線。

通勤通学はもちろん、多摩動物公園や高尾山など身近な行楽地への交通手段として1日175万人に利用される人気の路線です。

今週の旅人：太川陽介

1959年1月13日生まれ。京都府出身。

1976年「陽だまりの中で」でレコードデビュー。キャッチフレーズは『昇れ！太陽くん』。

翌年『Lui-Lui』の大ヒットでレコード大賞・新人賞を受賞。現在は、舞台、テレビに活躍中。

高尾山口駅を出てすぐ！子供でも水遊びができる浅瀬の川がある公園

【最寄駅】京王線「高尾山口駅」から徒歩1分

【所番地】東京都八王子市高尾町2228-2

【電話番号】042-620-7271

【ホームページ】https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisetsu/009/p030923.html

【X】https://x.com/hachioji_parks

とんかつ 金の豚おか田（長沼駅）

とんかつにチョコレートトッピング？！元常連客の2代目が受け継ぐ独創的なメニューの数々

【最寄駅】

京王線「長沼駅」から徒歩45分

京王線「南大沢駅」から徒歩30分

京王線「南大沢駅」から京王バスで停留所「由木折返場」下車し徒歩2分

【所番地】東京都八王子市下柚木605-9

【電話番号】090-6520-7094

【営業時間】

＜昼の部＞11:30〜14:30

＜夜の部＞17:30〜21:00

＜酒の部＞20:00〜23:00（金曜・土曜日のみ）

【定休日】

不定休（※Instagramでご確認ください）

水曜日の＜夜の部＞は定休

【Instagram】https://www.instagram.com/kinnobuta_okada/

彫刻家 馬塲稔郎さん（多磨霊園駅）

その道22年の木彫り彫刻家が生み出す、発想豊かなユニーク彫刻作品

【ホームページ】https://animalier.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/baba_kun/

革工房にプロダクトデザイナーが仕掛けるタコス店が入ったシェア工房

【最寄駅】京王線「千歳烏山駅」から徒歩12分

【所番地】東京都世田谷区粕谷1-15-2

【電話番号】080-3830-0026

【Instagram】https://www.instagram.com/factories.tokyo/

タコス屋（TEXMEXTMXCN）

【営業時間】

＜ランチ＞11:00〜14:00

＜ディナー＞18:00〜22:00

【定休日】火

使い古しのスケートボードの板をおしゃれで使いやすい靴ベラに再生する工房

【最寄駅】京王線「千歳烏山駅」から徒歩12分

【所番地】東京都世田谷区粕谷1-15-2 2F・B1F

【ホームページ】https://www.tamilab.net/

【Instagram】https://www.instagram.com/tamilab_/

ソースにねぎマヨ！テイクアウト専門のたこ焼き屋さん

【最寄駅】京王線「千歳烏山駅」から徒歩2分

【所番地】東京都世田谷区南烏山5-18-15

【営業時間】11:30〜20:00（※生地が終了次第、閉店）

【電話番号】070-3966-7402

【定休日】火（※時々、不定休）

【Instagram】https://www.instagram.com/takozen0523/

豚の角煮の宝塔肉とは？ワインとスパイスにこだわる創作中華のお店

【最寄駅】京王線「千歳烏山駅」から徒歩2分

【所番地】東京都世田谷区南烏山5-18-15 光洋ビル2階

【営業時間】

＜ディナー＞17:00〜23:00（最終入店21:00）

＜金・日のみランチ＞12:00〜14:00

【電話番号】03-5969-9800

【定休日】不定休

【Instagram】https://www.instagram.com/nope.tokyo/