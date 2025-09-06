アフリカ勢で一番乗り！ モロッコが５発大勝で北中米W杯出場を決める。開催国メディアも報道「世界的なスーパースターを擁する才能豊かなチームだ」
アフリカ勢で一番乗りだ。モロッコ代表が北中米ワールドカップの出場権を手にした。
アフリカ予選でグループEのモロッコは現地９月５日、ホームでニジェール代表と対戦。イスマエル・サイバリが29分、38分にネットを揺らし、アユーブ・エル・カービ、ハムザ・イガマネ、アズディン・ウナヒが加点。５−０の完勝を収めた。
この結果、モロッコのグループ首位突破が確定。３大会連続７度目のW杯出場を決めた。開催国アメリカのメディア『FOX SPORTS』は「モロッコは予選６連勝を飾った。アフリカ予選９組の中で唯一、勝率100％のチームだ」と伝え、本大会での躍進を展望する。
「モロッコは2022年にカタールで開催されたワールドカップで、準決勝に進出した最初のアフリカの国であり、それ以来アフリカのトップランクを維持している。同大会では、ノックアウトラウンドでスペインとポルトガルを破り、ベスト４に進出したがフランスに敗れた。
モロッコは７度目のワールドカップ出場となり、力強いパフォーマンスを見せると予想される。PSGのフルバック、アクラフ・ハキミやレアル・マドリーのフォワード、ブラヒム・ディアスといった世界的なスーパースターを擁する才能豊かなチームだ」
今年の年末に開幕するアフリカネイションズカップで、モロッコは開催国だ。同メディアは「モロッコは優勝候補の一角であり、来夏を好調な状態で迎えたい」とも記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
アフリカ予選でグループEのモロッコは現地９月５日、ホームでニジェール代表と対戦。イスマエル・サイバリが29分、38分にネットを揺らし、アユーブ・エル・カービ、ハムザ・イガマネ、アズディン・ウナヒが加点。５−０の完勝を収めた。
この結果、モロッコのグループ首位突破が確定。３大会連続７度目のW杯出場を決めた。開催国アメリカのメディア『FOX SPORTS』は「モロッコは予選６連勝を飾った。アフリカ予選９組の中で唯一、勝率100％のチームだ」と伝え、本大会での躍進を展望する。
「モロッコは2022年にカタールで開催されたワールドカップで、準決勝に進出した最初のアフリカの国であり、それ以来アフリカのトップランクを維持している。同大会では、ノックアウトラウンドでスペインとポルトガルを破り、ベスト４に進出したがフランスに敗れた。
今年の年末に開幕するアフリカネイションズカップで、モロッコは開催国だ。同メディアは「モロッコは優勝候補の一角であり、来夏を好調な状態で迎えたい」とも記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介