多くの料理の中でも、家庭料理の定番であるポテトサラダ。でも、お惣菜屋さんのような、なめらかでクリーミーな「あの味」を家で再現するのは意外と難しいと感じていませんか？

実は、プロの料理家が教えるちょっとしたコツさえ知っていれば、誰でも失敗なく絶品のポテトサラダを作れるんです。今回は、とろけるほどクリーミーで、一度食べたら忘れられない「お惣菜屋のポテトサラダ」の秘密を大公開します。

使うのは、一般的なポテトサラダとは少し違う食材と、とっておきの裏技。このレシピ通りに作れば、家族や友人から「どこのお店で買ってきたの？」と聞かれるほどの仕上がりに。もう水っぽくなったり、ボソボソしたポテトサラダとはお別れです。

クリーミーな食感の「お惣菜屋のポテトサラダ」の作り方

◎材料（2～3人分）

・メークイン……2個（300g）

・きゅうり……1/2本（50g）

・玉ねぎ……1/8個（25g）

・人参……1/4本（40g）

・ハム……2枚

A

・酢……大さじ1/2

・はちみつ……小さじ2/3

・顆粒コンソメ……小さじ1/3

・塩……少々

B

・マヨネーズ……大さじ3と1/2～4

・練辛子……小さじ1

・牛乳……大さじ1と1/2

・ホワイトペッパー……少々

・塩……適宜

◎作り方

1．じゃがいもはよく洗い、皮つきのまま鍋に入れ、かぶるくらいの水を注ぎ火にかける

＜point＞メークインを使用することでねっとり、しっとりした食感に仕上がります。

2．沸騰したら火を弱め，竹串を刺してスッと通るまで30分～40分茹でる

＜point＞皮付きで茹でることで水っぽくならず、旨味が流れ出ません。

3．人参は2mm幅のいちょう切りにし、耐熱皿に入れ水少々を回しかける。ラップをし電子レンジ600wで1分30秒加熱し、水気を切り粗熱をとる

4．玉ねぎは薄切り、きゅうりは2mm幅の薄切りにし、それぞれボールに入れ塩少々で軽くもみ、 5分置き水気をしぼる。ハムは縦3等分に切り、短冊切りにする

＜point＞野菜の水気をしっかり絞ることで、味がぼやけない

5．2のじゃがいもを取り出し、熱いうちに皮をむきボールに入れしっかり潰す

＜point＞じゃがいもは冷めると固くなるので、熱いうちにしっかりつぶすとなめらかになります。

6．5が熱いうちにAと玉ねぎを加え和える

＜point＞熱いうちに下味をつけることで味がしっかりと決まり、玉ねぎの辛みも和らぐ。

はちみつはコク、コンソメで旨味、酢で味を引き締めます。

7．6の粗熱が取れたら、きゅうり、ハム、人参、Bを加えて混ぜる

まとめ

一度作れば「もう買わなくてもいいかも」と思えるほど、濃厚で味わい深い仕上がりに。

しかも野菜の水気をしっかり切り、熱いうちに下味をつけることで、味がぼやけず最後までおいしく食べられます。お弁当のおかずにも、ホームパーティーにも大活躍間違いなし。