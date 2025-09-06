今って何買えばいい？→【ZARA】長く使える「洗練見えシャツ」が正解かも！

トレンドも気になるけど、長く着られるものが欲しい。そんな大人女性の願いを叶えてくれそうなのが、【ZARA（ザラ）】の「洗練見えシャツ」。シンプルな中にもしっかり今っぽさを押さえた、洗練された雰囲気が叶いそうなデザインが、豊富に揃っているんです。旬のバレエコアに映えるリボンディテール、楽とキレイを両立できそうなポプリンシャツなど、注目アイテムが続々と登場。「何買えばいいの？ 」と悩む前に、今すぐチェックして。

さりげないリボン × 縁取り配色がポイント

【ZARA】「コントラストトリムシャツ」\5,990（税込）

長く使えるアイテムというと、すぐに思い浮かぶのが、白シャツ。新しく迎えるなら、今っぽいリボン × メリハリのある縁取りデザインで、新鮮にアップデートして。ベーシックな白シャツ感覚で着られそうで、ディテールが効いているので地味見えしないのも魅力。オフホワイトの柔らかなベースに、縁取りのコントラストが映え、ほどよい甘さとモード感を両得できそう。「旬のバレエコアにトライしたいけど、フェミニンすぎるのは苦手」という大人女性にもおすすめの一枚です。

一点投入で洗練見えする打ち合わせデザイン

【ZARA】「ゴールドボタン付き打ち合わせシャツ」\7,990（税込）

コーデがマンネリ気味……。そんなときには一点投入でグッと洗練見えしそうな、デザインシャツがおすすめ。とろみのあるリヨセル混素材で、美しいドレープを演出。さらにフロントの打ち合わせディテールが、シンプルな中にもひとクセプラス。前立てのコンシールボタン留めがすっきりとした雰囲気で、シルエットを美しく整えます。アクセサリー級の華やかな存在感を発揮をする、サイドの金色ボタンも魅力。普段の装いに高級感を加えられそうな、まさに大人のための一枚です。

ポプリン素材 × 深めスキッパーで大人の抜け感をプラス

【ZARA】「ワイドスリーブポプリンシャツ」\5,290（税込）

きちんと感をキープしたいけど、楽な着心地も諦めたくない。それなら軽やかな素材感が特徴の、ポプリンシャツがうってつけ。クリーン見えしそうな襟付きデザイン、大人の抜け感を加えるスキッパーカラーがポイント。優雅に広がるワイドスリーブが、動くたびに女性らしい柔らかさをプラスしてくれそう。ほどよくゆとりのあるシルエットは、体型カバーとリラックス感のある着心地を叶えてくれそうです。日常着としてはもちろん、オフィスルックにも幅広く着回しできそうで、万能シャツと言えそうです。

オーバーサイズ × 軽やかなガーゼ素材でゆるっとこなれ見え

【ZARA】「オーバーサイズガーゼシャツ」\4,390（税込）

肌に触れる服は、デザイン性に優れているだけでなく、なるべく優しい素材のものを選びたいというのも本音。コットン100%のガーゼシャツなら、柔らかく軽やかな着心地を叶えてくれそう。フロントは光沢感のあるボタンで、さりげなく高見えもプラス。ゆったりとしたオーバーサイズシルエットで、体型カバーしつつ、大人の余裕を醸してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子