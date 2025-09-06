対岸の岬の上に浮かんだ月と水面の反射がなんとも叙情的な美しい写真。伊豆の須崎御用邸の浜辺から天皇陛下が撮影されたという。

ご一家はこの夏、那須御用邸と須崎御用邸で静養されたが、このたびご一家が須崎御用邸にご滞在中に撮影された私的な写真が公表された。須崎では、シュノーケリングやサイクリングをなさって過ごされたとのことだが、写真がお好きな両陛下の影響もあるのか、岬の上に立つ御用邸からの風景写真を拝見したところ愛子さまも写真がお上手だ。発表された写真は、ご一家でセレクトされたカットだという。

ご一家が撮影された私的な写真に、Xでは絶賛の声が上がった。

《宮内庁のインスタが流れてきて思わず息を呑んだ。陛下と愛子さまが撮影された写真が美しすぎて… 「雅」とは、こういうものか…》

《写真に漂う人生の機微みたいなものを感じてしまう…》

また、同時に公表されたラッシュガード姿のご一家のお写真にも、Xで歓喜の声が寄せられてている。

《宮内庁のインスタの海水浴の写真、家族写真すぎる》

《宮内庁のインスタめっちゃいいなぁ。普通の家族みたいで親しみ感じるわぁ》

《宮内庁インスタの天皇ご一家のご静養の写真良すぎ 20代の女の子が両親と海水浴することある？仲が良すぎる 親からすれば可愛くて可愛くて仕方ないだろうな》

《宮内庁のインスタより。日本、いや世界最高峰の家族写真だ…》