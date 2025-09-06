チェルシー浜野まいかがシティ戦でゴール、英公共放送「BBC」が高評価した

イングランド・ウィメンズ・スーパーリーグのチェルシーに所属するFW浜野まいかが、マンチェスター・シティ戦で1ゴールの活躍。

英公共放送「BBC」でも高く評価された。

浜野はチームが1-0とリードして迎えた後半19分、右サイドから入ってきたグラウンダーのボールに合わせて追加点。ゴール後はコーナーフラッグに向かって膝から滑り込むパフォーマンスで喜びを爆発させた。試合はオウンゴールで1点を失ったものの、チェルシーが2-1で勝利した。

BBCでは昨季女王チェルシーが「シティに冷酷さを思い知らせる」とチーム全体の戦いぶりを評価し、浜野にも個人でチーム5番目に高いレーティングを突けて高評価していた。

シティではMF長谷川唯が3番目、GK山下杏也加が7番目の評価。長谷川のプレーは「ドイツ代表のローマンは長谷川唯と中盤での役割を終始交代し、一方がスペースへ前進し、もう一方がより深い位置まで下がった」と、チームの流動性を生み出す元になっていたとされた。

オーストラリア代表FWサム・カーやアメリカ代表FWアリッサ・トンプソンら攻撃陣の層が厚いチェルシーだが、浜野が存在感を見せる活躍を続けることが期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）