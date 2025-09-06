日本で生まれながら、生後半年でアメリカへと渡り青春時代を過ごした、かんだちちよかさん。2021年11月、ワシントン大学（University of Washington）大学院時代に日本へ来て、アイドルの道へと進んだ。現在は、アイドルグループ「アイドル失格」のメンバーとして、ステージを中心に表舞台での活動に力をそそぐ。

そんなかんだちさんに、幼少期から青春時代にかけての軌跡、さらに、アメリカで日系アメリカ人の「マイノリティ」として過ごしていた当時の記憶をたどってもらった。（全2回の1回目／2回目に続く）



アイドルグループ「アイドル失格」のメンバー・かんだちちよかさん ©三宅史郎／文藝春秋

生後半年でアメリカに移住、18歳の頃にアメリカ国籍に変更

――かんだちさんはそもそも、どのような家庭で育ったんでしょう。

かんだちちよか（以下、かんだち） 祖父の代から、海外転勤の多い日本人家系でした。大手企業に勤めていた父方の祖父も、父も海外赴任のある転勤族で、父も帰国子女だったんです。

母は専業主婦でずっと日本に住んでいたんですけど、私が生まれて半年ほど経ったときに父のアメリカ赴任が決まり、家族そろってアメリカに行きました。妹もいて、秋には名門のUCLA（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）への進学が決まっているので、姉の私より優秀です（笑）。

――お姉さんも負けていないと思います（笑）。国籍はアメリカと日本、どちらなんですか？

かんだち 元々は日本国籍でしたけど、18歳の頃にアメリカ国籍に変更しました。当時はずっとむこうで暮らすと思っていたし、大統領選挙に投票したくなったんです。

こっちへ来たときに、戸籍をたどって日本国籍へ戻す選択肢もあったんですけど、申請の手間がかかるし、そのままにしました。

「周囲になじむために頑張っていました」高校までに7回も転校

――生後半年から大学院時代まではアメリカで暮らして、2021年11月に日本への“移住”を決めたそうですね。物心ついてからの記憶はほぼ、アメリカなんですか？

かんだち そうですね。親と旅行で日本へ行った記憶はあるんですけど、幼い頃に住んでいた記憶はないです。

――お父さんが転勤族だったため、アメリカでは各地を転々としていたとも明かしています。

かんだち 生後半年でアメリカへ渡ってから、幼稚園の年中へ上がる頃まではサンディエゴに住んでいました。年中から年長まではオースティンで過ごして、小学校入学直前にサンフランシスコに引っ越したんです。その後、小学6年生からはシアトルで暮らしていました。

――各地を転々としていたとなると、引っ越し先での苦労もあったのではないでしょうか。

かんだち そうですね。学校も転々としていたし、高校までに7回も転校したんです。日本人が多い地域と少ない地域で雰囲気が違ったし、英語でも土地ごとの方言があるので、周囲になじむために頑張って覚えました。

引っ込み思案な母の影響もあり、友だちを家に呼んだり、友だちの家に遊びに行くのもあんまりなかったんです。だから、放課後は妹と遊んだり、読書をして過ごしていました。

「頭の中が『うわ〜！』となりました」小学校入学時点で小学2年生に飛び級

――小学校時代には、飛び級も経験したそうですね。

かんだち オースティンからサンフランシスコへ引っ越して、小学校へ入学するタイミングでした。アメリカでは州によって学年ごとの年齢の区切り（基準日）が異なるんです。

オースティンのあるテキサス州に住んでいればそのまま小学1年生になっていたんですけど、サンフランシスコのあるカリフォルニア州への引っ越しが決まったときに、私は英語の読み書きが得意だから「1つ上の学年の方がいいかもしれない」と親と先生が話し合って、小学校入学時点で小学2年生になりました。

今思えば、早くステップアップできたんですけど、当時は急に「11-7」の計算をやらされたりして頭の中が「うわ〜！」となりました（笑）。

――今でこそ「バイリンガル」ではありますが、元々、しゃべっていたのは何語だったんですか？

かんだち 自宅では英語禁止ルールがあって、幼稚園に通うまではずっと日本語でしゃべっていました。英語を見聞きするのは、外出先やテレビぐらいだったんです。幼稚園からは外では英語をしゃべり、自宅では日本語をしゃべる生活でした。

「日本人に負けない日本語を」という教育方針で日本の学校の内容に沿った勉強も

――成長するにつれて日本語が苦手になったりも？

かんだち 英語に比べて苦手ではあるのですが、努力で乗り越えました。英語が苦手な母が「日本人に負けない日本語を」と熱心に教えてくれたんです。物心がついた頃から中学時代までは、祖父母が日本から郵送してくれた「進研ゼミ」の教材で、日本の学校の内容に沿った勉強もしていました。

幼稚園の年中から高校にかけては土曜日だけ、各地にあった日本語補習授業校（日本の学習指導要領にもとづいた授業を行う海外の教育施設）にも通って。

日本の学校で教えている1週間分の内容を1日で詰め込むなかなかのスパルタな環境で、平日は現地の学校にも通わなければいけないので、日曜日だけで日本語の宿題を片付けるのも大変でした。

「日本語の勉強をしているのは恥ずかしいことなのかな」アイデンティティに迷った学生時代

――日本語補習授業校には、どんな子たちが通っていたんでしょう。

かんだち 様々です。現地で生まれて、おばあちゃんが日本人だったクォーターの子は「日本の文化にふれ続けたいから」と自分が通っている理由を話してくれたし、親の転勤でアメリカに来たけど、短期間なので「日本へ戻ったときに勉強で遅れないように」という理由から通っている子もいました。

――かんだちさんの通っていたところは、日本に何らかのゆかりを持つ子が来ていた、という感じだったんですね。ただ、英語圏の勉強と日本語圏の勉強を両立していると、自分にとっての軸は「どっちなのか」と戸惑ってしまいそうです。

かんだち そうですね。特に、中学時代や高校時代はどっちつかずの意識でした。むこうでは日系アメリカ人として育ったので、自認するのはアメリカ人なんです。現地の友だちと関わる中では「日本語の勉強をしているのは余計なことだし、恥ずかしいことなのかな」と、迷いもありました。

当時は、今みたいに日本で暮らすとは思っていなかったし、日本語での勉強は「いつか役立つ」と信じるしかなかったんです。でも、自宅や日本語補習授業校で日本の文化にふれ続けているうちに「自分にとってはなくてはならないもの」に変わって、だんだん、アイデンティティとして失うのが怖くなっていきました。

「この子、ひょっとしたら発達障害かもしれない」と疑われたことも…

――環境によって、言語を使い分けるのも大変そうです。

かんだち 現地の学校では「なんで、私だけ両方の言語ができなければいけないんだろう」という戸惑いもあったんです。友だちとしゃべっていても、1つの物事に対して語彙が2種類あるので頭の中がゴチャゴチャしてしまうし、何か聞かれても「えっと……」「あの〜……」と口ごもってしまい、先生にも心配されて。

バイリンガルあるあるなんですけど「この子、ひょっとしたら発達障害かもしれない」と疑われて、学校にいた専属の心理士にも相談しました。心理士からは「頭の中で言葉がこんがらがってしまうだけなので大丈夫」と言われて、親もホッとしたみたいです。

――頭の中で日本語と英語が混ざると、誰かと話すにも怖さが勝ってしまいそうですよね。

かんだち そうなんです。自宅で日本語を間違えると親が冗談まじりにイジってくる環境もあったし、そのせいか「言語をしゃべるときに、イントネーションなどを間違えるのは恥」という考えが、すりこまれてしまった気がします。

英語の環境で日本語が出てしまったり、その逆で、日本語の環境で英語が出てしまう恥ずかしさもいまだに残っていて。帰国子女というと、ルー大柴さんのように日本語と英語を混ぜる印象を持つ人もいそうですけど、私は、キャラクターとしてわざとやるとき以外は、絶対に混ぜないようにしています。

外出すると「なんで、あなたはここにいるの？」と言われることも…

――日本語と英語の使い分けは、友人関係にも影響したのではないでしょうか？

かんだち 日本語と英語の環境によって、付き合う友だちが分かれていたかもしれません。日本人の多い地域に住んでいたときも、言語を混ぜたくなかったので、現地の学校では英語を使うアメリカ人の友だちが中心だったんです。逆に、日本語補習授業校では、日本語だけをしゃべるようにしていました。

――かんだちさんが言語を「混ぜない」と決めていたように、アメリカでは、自分の立ち位置をハッキリさせなければいけない風潮もあったんでしょうか？

かんだち あったと思います。アメリカでは、日系アメリカ人として過ごしていた私のように、マイノリティの居場所はある程度決まっているんです。そこから一歩外へ出ると「なんで、あなたはここにいるの？」と言われますし、白い目を向けられる覚悟も必要だとは思っていました。

大人になって、日本に来てからは「そんなに考えなくてもいいんじゃない？」と言われますけど、帰国子女であり日系アメリカ人のマイノリティとして過ごしてきた誇りを背負って、日々を過ごしています。

「頭が小さいと脳みそが小さいからバカだ」と容姿をからかわれ…

――アメリカで、言語以外でもマイノリティを自覚する場面はあったんでしょうか？

かんだち 幼い頃に、お姫様ごっこで人種の違いを感じたことがあるんです。ディズニープリンセスになりきる遊びで、友だちから「あなたはムーランにしかなれない」と言われました。

――昔の中国を舞台にした『ムーラン』が引き合いに出されるのは、分かりやすいとも思います。

かんだち そうですね。でも、差別というほどではなく、フランクな印象でした。アメリカでは、自分がマイノリティであるかを考えさせられるきっかけもたくさんあります。例えば、学校では、教科書に自分と似た人がいるか、色鉛筆に自分の肌と同じ色があるかで、社会におけるマイノリティかどうかに気付かされるんです。

――見た目の話では、現在所属するアイドルグループ「アイドル失格」の動画で、アメリカでは「頭が小さいと揶揄される」と語っていたこともありましたね。

かんだち 「頭が小さいと脳みそが小さいからバカだ」と言う人もいて、私も頭が小さいので友だちによくからかわれました。

体型についても、価値観が違いますね。日本に来てからは小柄な私を褒めてくださる方もいるんですけど、アメリカでは胸とお尻が大きいボンキュッボンな体型が「美しい」とされているから、異性に相手にされなかったんです。憧れていたわけではないけど、むこうで理想とされる女性に「当てはまらないんだなぁ……」とひっそり思っていました。

撮影＝三宅史郎／文藝春秋

