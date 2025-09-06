〈「アメリカでは胸とお尻の大きい女性が理想」「私は異性に相手にされず…」アメリカ名門大学院卒の“日系アメリカ人アイドル”が語る、マイノリティとして育った子ども時代〉から続く

日本で生まれながら、生後半年でアメリカへと渡り青春時代を過ごしたかんだちちよかさん。2021年11月、ワシントン大学（University of Washington）大学院時代に日本へ来て、アイドルの道へと進んだ。現在は、アイドルグループ「アイドル失格」のメンバーとして、ステージを中心に表舞台での活動に力をそそぐ。

帰国子女の日系アメリカ人という「アイデンティティにはずっと縛られていく」と俯瞰するかんだちさんに、来日後にあったアイドルとしての歩み、そして、日本とアメリカの狭間で生きる自身の将来像などを尋ねた。（全2回の2回目／1回目から続く）



大学入学直後、勝手に「英語をしゃべれない」と決めつけられ…

――小学校での飛び級もあったため、17歳で大学へ進学。当時の環境はいかがでした？

かんだちちよか（以下、かんだち） 日本人の友だちもいた高校時代までと違い、アメリカ人の友だちがほとんどの環境になって、心境も変わりました。

見た目がアジア系なだけで「あなた、14歳かと思った」と言われて、「幼く見られるのならせめて、自立した大人としてのふるまいをしよう」と思い、難しい語彙を増やして、英語をしゃべるときはトーンを低めにしようと決めたんです。

新入生のオリエンテーションでは勝手に「英語をしゃべれない」と決めつけられて、ガイダンスのパンフレットを渡されなかったこともありました。だから、偏見を持たれないように、それ以降は教室へ入った瞬間から英語で第一声を発して「あなたと同じアメリカ人です」とアピールするようにもなりました。

アジア系の人間が英語の文法を間違えると「英語ができない」と評価されるけど、白人系アメリカ人の友だちが間違えると「崩していてカッコいい」と評価される違いもあったので、常に正しい英語を使わなければいけないというプレッシャーもありました。

周りから「空気読めないね」と言われ…日本で暮らすようになって感じたコンプレックス

――それは、コンプレックスのような？

かんだち アメリカで暮らすアジア系アメリカ人としては日常だったので、コンプレックスを抱くほどではなかったと思います。むしろ、コンプレックスが生まれたのは日本で暮らすようになってからで、日本で求められる「日系アメリカ人のアイデンティティって何だろう？」と悩む苦しさもありました。

神社やお寺でお参りのルールが分からなかったり、日本の常識に戸惑ったり。アメリカにいたときのように振る舞っていたら「空気読めないね」と言われたりして、周りとちょっとギクシャクしちゃったこともあります。

――アメリカでも日本でも、行く先々で自分の立ち位置を常に探してきたということでしょうか。

かんだち どこに行っても、学び直さなければいけない感覚です。自認する私のイメージを受け入れてもらえなくて「分かってほしい」というわがままな気持ちもあります。

「アイデンティティクライシスですか？」と言ってくる人もいるんです。でも、私の人格はアメリカで確立されたし、揺るがないのでハッキリとした「クライシス」だとは思っていません。

「リモート授業だけで終わってしまうかもしれない」大学院時代に日本で暮らし始めたワケ

――2021年11月に日本へ来てから3年半以上。環境には慣れましたか？

かんだち 生活には慣れたんですけど、景色を見ると「異国だな」と思います。洋風の建物であっても、アメリカと日本では窓の形が違うんです。アメリカに住んでいた当時の写真を見ると、むこうが「ホームなんだな」と懐かしくなります。

日本にいて、むこうに近い感覚を味わうときもありますね。アイドルとしての遠征で新潟に行ったときは、道路が広々としていて、車線の数もアメリカと一緒だったのでテンションが上りました。ドトールのチョコチップクッキーも、しっとり感がアメリカのクッキーに似ているのでなごみます（笑）。

――日本で暮らし始めたのは、大学院時代だったそうですね。

かんだち そうですね。大学を卒業した当時はコロナ禍で、就職活動が上手くいかなかったので“夏休みの延長”みたいな感じで大学院に進んだんです。

ずっとリモートで授業を受け、課題を仕上げていたんですけど、「せっかく大学院へ進んだのにリモート授業だけで終わってしまうかもしれない」と思って、湘南に住む祖父母を頼って日本での生活をはじめました。大学院の近くに住んでいる必要はないし「日本で暮らしてみたい」とも思っていたので。

「TOEFL/TOEIC一発満点」の実績を活かし、翻訳、英会話講師の仕事を始めた経緯

――Xのプロフィールでは「TOEFL/TOEIC一発満点」だったと明かしていますが、日本に来てから受けたんですか？

かんだち はい。アメリカの就職活動では、教育系や福祉系を志望していたんですけど、コロナ禍で就職先の候補が次々とダメになってしまったので、進路を切り替えたんです。日本で就職するなら、日本語と英語ができるのを活かさないといけないと思い、その証明として受けました。

――フリーランスとして翻訳、英会話講師の仕事をはじめたのも、当時から？

かんだち 翻訳は大学院時代からです。「Discord」（トークアプリ）の日本語コミュニティで仲よくなった友だちにすすめられて、ゲームサーバーの会社が募集していた翻訳の求人に応募したんです。英会話講師は日本に移住してからですけど、今は、本業のアイドルが忙しくなってきたので他のお仕事はセーブしています。

妹から「AKB48のメンバーになってほしい」と…アイドルのオーディションを受けたきっかけ

――本業がアイドルになったきっかけは、2022年3月のオーディション「ミスiD」でのグローバルアイドル賞の受賞だったんですか？

かんだち そうです。オーディションを受けたのは、妹がきっかけでした。妹は昔からAKB48さんが好きで、私が高校生だった当時から「AKB48のメンバーになってほしい」とずっと言っていたんです。大学に進学したかったのでスルーしていたんですけど、日本へ行くとなったときに改めて「アイドルになりなよ」と猛プッシュされて、シスコンなのでその意見を受け入れました（笑）。

「ミスiD」の最終面接では、妹が洋服を決めてくれて、面接のコメントも考えてくれたんです。実際の最終面接で「将来は何になりたいですか？」と聞かれたときも「妹の憧れになりたいから、アイドルに」と答えたほどで、そこから「ミスiD」出身者などがいたグループ「Innes」のメンバーとして2022年7月にデビューしたのが、アイドルのスタートでした。

芸能活動への憧れ…ピアノを習いオーケストラにも参加、中学時代は演劇も

――かんだちさん自身、芸能活動への憧れはあったんですか？

かんだち ありました。学生時代もずっと、人前で何かを披露してきたんです。小学校低学年でピアノを習いはじめて、高学年からはオーケストラにも参加し、中学時代は演劇部に入りました。

高校時代は演劇部の裏方とオーケストラを両立して、大学時代は合唱とオーケストラに加えて、学校のイベントに駆り出されるバンド形式の応援団でベースを弾いていたし、アイドルもそうかけ離れていなかったですね。

あと、ずっと憧れている小田和正さんのバックバンドに、学生時代から経験のあったバイオリンで参加したいという夢もあったので、少しでも近づけたらと思っていました。

「一生を捧げたい」アイドルグループ「アイドル失格」のメンバーとしてデビューするまでの道のり

――「Innes」をきっかけにアイドルとなって、2024年1月に現在所属する「アイドル失格」のメンバーとしてデビューするまでの歩みは？

かんだち 「Innes」が約1年で解散してしまって、少しの間、ソロアイドルとして活動していました。でも、グループでの活動をしたいとは思っていたし、次の候補を探してはいたんです。

当時、私のことを目に留めてくださったアイドルサークル「平成墓嵐」のプロデューサーさんが「本命のグループが決まるまで、ウチにいてください」と言ってくださり、サークルのメンバーとしてもステージに立つ楽しさを味わっていました。そのさなかで出会ったのが「アイドル失格」で、パフォーマンスに惹かれて「一生を捧げたい」と思いました。

――2024年10月には「アイドル失格」のアメリカ遠征で、がい旋を果たしました。

かんだち 小学校高学年からずっと暮らしていたシアトルの公演で、夢が叶いました。一緒に夢を追うメンバーと現地のステージに立てたし、アメリカに住み続ける親や友だちに見てもらえたのがうれしかったです。

元々、大学時代には歌ったり踊ったりするちょっと変わったバンド活動もやっていて、現地の友だちには「ダンスが上手になったね」と褒められました。アイドルが本業になったのも驚いてくれて「収入はどうなっているの？」とか、質問攻めに遭いました（笑）。

世間からは「バイリンガルなのにアイドルをやっているのはおかしい」という声も…

――当初は妹さんの猛プッシュもあって飛び込んだアイドルの世界ですが、ここまでに仕事に対する意識の変化もあったんでしょうか？

かんだち 今は、自分の意思でやっている感覚が強いです。「Innes」での活動がスタートした当時は、大好きな音楽の活動と合わせて、帰国子女の日系アメリカ人という個性をどうやってアピールすればいいか分からず、戸惑いもありました。

経験を重ねるにつれて、だんだんとマイノリティである生き様を世の中に伝えていく使命感が強くなったんです。でも、いまだに「バイリンガルなのにアイドルをやっているのはおかしい」という声も一定数はあります。

――「バイリンガルなのに……」といった声への思いは？

かんだち YouTubeの動画で「アメリカ人に見えない」「英語が上手いね」というコメントがたくさんあって「英語が上手い日本人ではなく、日本語の上手いアメリカ人なので」と思っています（笑）。それほど重く受け止めているわけではないんですけど、価値観の壁は感じますね。

元々、むこうで生きるために英語を頑張りながら、親の希望もあって日本語を習得したのが私なので、今の私だけを見て、評価されてしまうのは正直しんどいです。

「帰国子女への解像度が低いなと思う」世間からの偏見や同調圧力に思うこと

――バイリンガルなら「こうするべき」という同調圧力もありそうです。

かんだち アメリカでは、日系アメリカ人も多いので選択肢がたくさんあるんです。でも、日本では海外から戻ってきた時点で「なんで、英語を活かせる仕事をしていないの？」という目で見る人もいて。帰国子女への解像度が低いなと思うし、私の生きざまを通して、異文化を理解してほしいとも感じています。

――もちろん、グループでの活動も続ける覚悟で？

かんだち 最後のアイドル活動として「アイドル失格」で頑張っていきたいです。今は「アイドル失格」でアメリカでのライブを定期的に開催して、海外フェスにも参加できるようになる夢を描いていて、日本と行ったり来たりできるのが理想です。

でも、いずれは、アメリカに戻りたい気持ちもあります。やっぱり現地の空気を吸いたくなるんです。今後もし、グループがなくなってしまうようなことがあれば、そのときは日本に残るか、アメリカに戻るかを決めようと思っています。

これからも2国の価値観に挟まれながら活動していくことになる

――日本とアメリカの間でアイデンティティが揺れ動くかんだちさんの人生では、どこか「反骨心」が原動力にあったのかとも思いました。

かんだち あると思います。物心付く頃から日系アメリカ人だと自覚しつつ、周囲と比べて「普通ではない」とすりこまれてきたし、日本では帰国子女のイメージで見られて、どこに行ってもニュートラルな存在にはなれなかったんです。

自分と似たアイデンティティを持った大人が周りにいなくて、同世代の子たちと比べるしかできなかったし、戸惑いを抱えたまま大人になってしまった気もします。

これからも日本とアメリカの間にいるというアイデンティティに縛られて、2国の価値観に挟まれながら活動していくことになると思います。

