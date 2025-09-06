WEST.重岡大毅＆中間淳太、紋別スタンプラリーで珍道中 撮影交渉でうれしいハプニング「『かっこいい人来た！』って言われた」
7人組グループ・WEST.が出演する、6日放送のABCテレビのバラエティー『リア突WEST.レボリューション』（毎週土曜 深1：00※関西ローカル）では、重岡大毅と中間淳太が紋別観光振興公社とコラボして挑む「紋別エリアスタンプラリー」の模様を2週にわたって届ける。放送翌日の7日から、実際に北海道・紋別エリアで2人がまわったルートを巡ることができる「紋別エリアスタンプラリー」が開催される。
【番組カット】キュートにOKポーズ！笑顔を見せる重岡大毅
このスタンプラリーに最初に挑む重大ミッションに選ばれたのが重岡と中間。紋別の地に連れて行かれ、2人の前に現れたのは、紋別のキャラクターTシャツを着た紋別観光振興公社の人。突然、「紋別のことを知らないお2人にスタンプラリーに挑戦してほしい」と提案され「（企画を）やる前に教えてくれ！」と大声を上げながらも志気を高めてスタートする。
しかし渡されたボードは実際に使われるものではなく「紋別からの挑戦状」として場所のヒントだけが記され、全7ヶ所中3ヶ所には謎解き要素が仕込まれていた。スタジオで見守るWEST.メンバーにも同じシートが配られ、全員で謎解き気分を味わうことに。
最初のターゲットを定めた2人は、道ゆく子どもに教わったスポットへ向かう。撮影許可取りも自力で行うルールのため、まずは重岡が交渉に挑戦。「『かっこいい人来た！』って言われた」とニヤケ顔で戻ってきたが、そこはスタンプポイントとしては空振り。「これは時間かかるぞ〜！」と覚悟を決める。
制限時間はなんと10時間。東京の約2倍という広大な紋別エリアを回りながら許可取りを繰り返すうちに、2人は「許可取り結果発表」のミニコントのようなやり取りに夢中になっていく。はじめは「しょーもな！」と冷ややかに見ていたメンバーも、「おもんなくて好き！」と次第に引き込まれていく。
2週にわたる奮闘を終えると、メンバーからは「スタンプラリーってこんなクオリティーなんや！」と感嘆の声が上がった。重岡と中間は「紋別からの挑戦」に打ち勝つことができたのか。なお、放送はTVerで見逃し配信されるほか、Prime Videoでは地上波では見られない未公開シーンや反省会アフタートークを加えた特別版が見放題独占配信。
