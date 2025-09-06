フリーアナウンサー有働由美子（56）が5日放送されたニッポン放送「うどうのらじお」に出演。TBSの安住紳一郎アナウンサーに“抗議”する一幕があった。

有働アナは、アシスタントを務めるニッポン放送の熊谷実帆アナウンサーとの冒頭でのフリートークの際、「あと、ちょっと抗議があって…」と切り出し、「他局なんですけど、TBSの安住アナウンサーの日曜日の朝のラジオ（＝TBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』）で、事実と違うことが放送されていまして」と話した。

そして「わたくしが数年前に北海道に行った時に“自然を楽しみたい”という趣旨が半分あって、その設定で宿とかとってたんですけど、“自然の中に1人でいると飽きるな”って思っちゃいまして、全然リラックスもできずに、それで（北海道が故郷の）安住さんに“どっかない？”って言ったら、いくつかのお店と“じゃあうちの実家行ったらどうですか？”っていうふうに言われて、で、私が“ご迷惑じゃないかな？”って言ったら、（安住アナが）“いえいえ、行ってください。（実家の家族らが）喜ぶと思いますよ”みたいな感じだったんで、わりと安住さんが乗り気に言ってくださったんで、“行っていいよ”って背中押してくださったんで、そのころまだ安住さん独身でらっしゃいましたし、“あれ？これ…安住君、3周ぐらい回って、私を（安住アナの）両親に紹介したいのかな…”みたいな、ちょっと“ウラ読み”もしてしまいまして。で、行って、本当に素敵なご家族、ご両親で、いろんな経験をさせていただいてよかったなっていう話なんですけど…」と続けた。

ただ安住氏は自身のラジオ番組でその件について違うニュアンスで話したといい、有働は「安住氏のラジオによると、なんか私が“行きてえんだわー”みたいになった…っていうね。まあでもそんなのはね、楽しい話になればいい話ですから、まあそれなら別にいいわって思ったんですけど、今日ここに来てそういう話をしたらね、熊ちゃん（熊谷アナ）も“抗議がある”っていうんで、それはもう、2つ重なったら言った方がいいよねっていうのでね。ご報告してる次第ですよ」とこの話を”公表“した理由を説明した。

そこで熊谷アナが話を引き継ぎ「結構安住さんは、この『うどうのらじお』の話を（自分のラジオ番組などで）してくださるじゃないですか。ありがとうございます。で、その時に話の流れで、私の名前もちょこっと出していただくことがあるんですけど、わたくしニッポン放送の熊谷と申しますが、（安住アナが）“文化放送の熊谷さん”って（言った）。聞いてて“およよ〜”って思いましたね。安住さん！」と笑いを交えつつ、ツッコミを入れた。

ただ、熊谷アナは「でもお忙しいですから、安住さんも。少しのミスをつついて申し訳ないです」と気遣い、有働も「いずれにしてもありがたいお話でございますけどね」と安住アナをフォローしていた。