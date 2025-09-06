散歩中にフラフラしてしまうわんこが下された衝撃の診断結果に話題が集まっています。

この投稿は記事執筆時点で56万3000回再生を突破し、「病名ナイスw」「何回見ても笑える」「愛おしすぎます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：散歩中によくぶつかる犬→心配で病院に連れて行ったら…医師から告げられた『まさかの診断結果』】

愛犬の様子がおかしい…

Instagramアカウント「hanaseed17」の投稿主さんは、ポメチワの『芭(はな)』ちゃんというわんこと暮らしています。しかし、あるとき芭ちゃんの様子に気になる部分が見られたそう。それは、お散歩中の歩き方でした。

お散歩中の芭ちゃんは、フラフラと頼りない歩き方をしていたのです。そのため、何度も縁石に当たってしまっていたのだとか。もしかして目が見えていないのかも…？心配になった投稿主さんは、芭ちゃんを動物病院に連れていくことにしたそうです。

まさかの診断結果に爆笑！！

獣医師さんは、芭ちゃんのために色々な検査をしてくれたといいます。投稿主さんの話も真剣に聞いてくれたという獣医師さんが、芭ちゃんに下した診断結果は…。

なんと『注意散漫』！！

芭ちゃんは、お散歩中に遭遇する色々なものが気になって仕方なかったのです。そのため、フラフラしながら歩いてしまっていたのでした。

結果を聞いて、安心して思わず笑ってしまったという投稿主さん。そんな姿に、獣医師さんも笑ってしまっていたとのこと。

杞憂に終わった一件でしたが、なにはともあれ芭ちゃんの目に異常がなくてよかったですね♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「どんなはなちゃんもとっても可愛い」「素敵な先生ですね」「好奇心旺盛なんだよね(笑)」など沢山の反響がありました。

再び下された衝撃の診断名

数日後、投稿主さんは再び芭ちゃんの体に異常を発見します。お腹にプツリと虫刺されのようなできものがあったのです。こちらもとても気になった投稿主さんは、動物病院で診てもらうことにしました。

そして下された診断結果は…。なんと、『へそ』！フワフワの毛に隠れて気付かなかったものの、実は芭ちゃんがもともと持っていたおへそだったのです。

芭ちゃんのことを溺愛しているという投稿主さん。大切にするあまり、ちょっとしたことも気がかりになってしまうのでしょうね。

Instagramアカウント「hanaseed17」には、芭ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hanaseed17」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。