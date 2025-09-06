赤ちゃんと目が合わせられない「ビビりな犬」が、仲良くできないかなと思っていたら…7ヶ月後の光景が尊すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で11万6000回再生を突破し、「癒しすぎる」「逃げる時の顔ｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんと目が合わせられない『ビビりな犬』→仲良くできないかなと思っていたら…『7ヶ月後の光景』】

赤ちゃんに「ビビる」ワンコ

Instagramアカウント「mame_taro_bcl」に投稿されたのは、赤ちゃんと目が合わせられない「ビビり犬」、ボーダーコリーの「まめ」ちゃん。しかし7ヶ月が過ぎた頃、まめちゃんはだんだんと赤ちゃんに心を開いてきたようです。

4ヶ月前は赤ちゃんがまめちゃんの方を見ていても、あからさまにプイッと顔を背けていた様子。その目は遠くを見つめていて、現実逃避中なのがひしひしと伝わってきます…。

様子が変わった！？

赤ちゃんが苦手なまめちゃんでしたが、ママ曰く「突然様子が変わった」そうで、まめちゃんは赤ちゃんの近くに寄って行きます。しかし赤ちゃんが手を出すと、驚いたのかバッとまるで吹き飛んだかのように逃げて行ったんだとか。

「にぱぁ」と微笑む赤ちゃんの近くへ、もう一度行ってみるまめちゃんでしたが、赤ちゃんが手を上げると速やかに逃げてしまいます。しかしすぐに戻ってきて、赤ちゃんの頭をツンツンしていたんだそう。

一緒に遊びたい！

赤ちゃんが顔を上げると再び逃げてしまったまめちゃんですが、今までのビビりっぷりとは打って変わって、「一緒に遊びたいモード」が全開。慣れるまでに7ヶ月という長めの時間がかかりましたが、ママはとっても嬉しそう。

いつの間にか「ひとり追いかけっこ」を習得し、赤ちゃんの周りを走り回るまめちゃん。踏んだり歯を当てたりせず、優しく接してくれているよう。2人が仲良く一緒に遊べる日は、もうそこまで来ているのかもしれません。

投稿には「癒しすぎる」「逃げる時の顔ｗ」「吹っ飛ぶのおもろすぎるー！」「2人の成長が楽しみ」「瞬発力発揮したｗ」「尊すぎて目潰れそう」といったコメントが寄せられています。

まめちゃんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「mame_taro_bcl」でチェックすることができます。

