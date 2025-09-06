農地の相続は、一般的な土地の相続とは手続きの方法が異なるため、注意が必要です。特に、相続人に農業を引き継ぐ意思がなく農地を売却する場合には、複雑な手続きが必要になります。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が、河合健太さん（仮名）の事例とともに、農地相続の注意点について解説します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

「農地を継ぐだけだから簡単だと思っていた」

「まさか、こんなに面倒だとは思わなかったですよ……」

そう話すのは、東京都内でシステムエンジニアとして働く河合健太さん（仮名／45歳）。1年前、年金月額8万円で暮らしていた父・修一さん（仮名／72歳）が急逝し、実家のある群馬県の農地と古い母屋を相続しました。

健太さんは一人っ子。母は10年前に他界しており、相続人は彼一人です。地元に戻るつもりはなく、「農業は継がない。土地はそのうち売って処分しよう」と軽く考えていたといいます。

「父も、体が弱ってからは近所の農家に耕作を任せていたんです。だから、相続も簡単だと思っていました。固定資産税くらいなら都内の収入で十分払えるし、農地は誰かしら買い手がつくだろうと……」

しかし現実は甘くありませんでした。相続後すぐに始めた「農地の売却」は、思った以上に高いハードルの連続だったのです。

売りたくても売れない？「農地」という資産の落とし穴

「土地って、売るだけでしょ？」

そんな認識を打ち砕いたのは、地元の不動産業者での一言。

「農地には“農地法の規制”があるので、簡単には売れません」

農地の売却には、農地法第5条に基づく「農地転用許可」や「農業委員会の許可」が必要となります。さらに、農地を農地として売る場合は、買主も原則として「農業従事者であること」が条件。

「近所の農家さんなら買うかも」と思った健太さんでしたが、返ってきた答えはこうでした。

「もうみんな後継ぎがいなくて手一杯です。新しく土地を増やす余裕なんてないですよ」

その結果、農地として売れず、宅地にも転用できず、使い道もないまま「固定資産税だけがかかる持ち家負債」になってしまったのです。

さらに追い打ちをかけたのが、「農業委員会からの継続耕作の確認」でした。「相続したあとも農地として適切に管理されていますか？」という通知が届いたのです。

「正直、雑草が伸びている程度の認識だったんですけど、まさか行政から指導が入るとは……」と健太さん。草刈りのためだけに、月に1回実家へ往復する生活が始まりました。

農地相続で「地獄」をみないために

ファイナンシャルプランナーの視点からいえば、農地の相続は「最初の意思決定」が非常に重要です。特に、次の3点は必ず確認しておきたいところです。

1．農地の場所・地目・評価額を正確に把握する

固定資産税の評価額だけで判断するのは危険です。農地は宅地に比べて評価額が低く、税負担も軽く見えがちですが、売却の難しさや管理コストまで考慮すれば「実質的な負債」になることも。現地の市場価値もあわせて確認しておきましょう。

2．農地を相続するなら「耕作継続」か「転用・売却」か方針を決める

農地を相続したあと放置していると、農業委員会からの是正指導や行政代執行のリスクがあります。耕作継続なら第三者に貸す「利用権設定」などの選択肢もありますし、転用希望なら初期から行政と連携した手続きが不可欠です。

3．どうしても不要なら「相続放棄」や「寄付」も検討

相続前に土地の情報を把握していれば、「相続放棄」も視野に入れることができます。また、一部の自治体では条件付きで寄付を受け入れるケースもあります。事前に相談することで、無駄な費用や手間を回避できることがあります。

「家を継ぐ」という言葉の裏にある“経済的責任”

「土地を持っている＝資産」という考えは、もはや時代遅れかもしれません。

農地や古い実家の相続は、思った以上に「持ち続けるコスト」が重くのしかかります。売れない、貸せない、使わない……。そのすべてが、やがて金銭的にも精神的にも負担となっていきます。

健太さんはいいます「父が必死に守ってきた土地を粗末にしたくはない。でも、なんの知識も覚悟もないまま引き継いだ自分の甘さを、正直後悔しています」。

農地の相続には、特有の制度と手続きがあります。そしてその一つひとつが、時間と労力とお金を要求してきます。だからこそ、親が健在なうちに「土地と相続」の話をしておくことが、家族の未来を守る第一歩です。

「農地を継ぐ」という選択を、後悔のない形にするために。相続は「もらう」ことではなく、「責任を引き受ける」こと。その現実を見据えた備えこそ、これからの時代には欠かせないのです。

波多 勇気

波多FP事務所

代表ファイナンシャルプランナー