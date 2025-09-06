輝きを贈る♡クラランスのホリデー コレクション2025限定アイテム徹底紹介

一年を締めくくる特別なホリデーシーズンに、クラランスから心と肌を輝かせる限定コレクションが登場します。「The gift of glow」をテーマに、スキンケアからメンズラインまで、人気のアイテムを詰め込んだ豪華なキットが揃いました。環境に配慮した素材を取り入れたポーチ付きで、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもぴったり。2025年10月10日（金）より限定発売される注目アイテムをご紹介します。

クラランス ホリデー コレクション2025の魅力

クラランスのホリデー コレクション2025は「The gift of glow」をテーマに、心まで明るく照らすラインアップ。

人気の「ダブル セーラム ADC」50mL（17,380円税込）や「トータル アイ インテンス N」15mL（12,760円税込）が、華やかな限定キットとして登場します。

CLARINS「ダブル セーラム ADC」50mL

CLARINS「トータル アイ インテンス N」15mL

自然を大切にするブランドらしく、資材やポーチにも環境に配慮♡ 大切な方への贈り物にも最適です。

限定スキンケアセット一覧

ファーミングEX ホリデーセット

価格：4,950円（税込）

内容：ファーミングEXクリームオールスキン15mL、ナイトクリーム15mL、オリジナルポーチ。ハリ感とうるおいを与える新クリームを試せる特別セット。

スープラ ホリデーセット

価格：7,700円（税込）

内容：デイクリームN15mL、ナイトクリームN15mL、トータル アイ インテンス N 7mL、オリジナルポーチ。大人の肌悩みにアプローチする豪華ケア。

V コントア ホリデーセット

価格：8,800円（税込）

内容：グラン アイ セラム V 15mL（現品）、V コントア セラム 10mL、トータル V ラップ 8mL、オリジナルポーチ。むくみケアや引き締め効果を叶えるセット。

クラランスメンの限定ギフト

CLARINS MEN モイスチャー バーム SP 50mL

価格：6,710円（税込）

クラランス メン セット

価格：10,120円（税込）

内容：フェルムテ フリュイド 50mL（現品）、オリジナルポーチ付き。フレッシュな香りとともにアクティブな毎日をサポート♪

大切な人に贈りたい、洗練された限定コレクションです。

今年だけの輝きをクラランスで♡

クラランスのホリデー コレクション2025は、肌も心も満たす贅沢な限定ラインアップ。

人気アイテムのミニサイズや現品を組み合わせた豪華なセットは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです。

環境に配慮した素材や華やかなオリジナルポーチ付きで、特別な季節にさらなる輝きを添えてくれます。今年のホリデーはクラランスとともに、笑顔あふれるひとときを過ごしてみませんか？